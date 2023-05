DIRETTA Serie A, Sampdoria-Sassuolo | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si apre la trentasettesima, e penultima, giornata del campionato di Serie A tra la retrocessa Sampdoria e il Sassuolo

Il primo match valido per la giornata numero trentasette, la penultima del campionato di Serie A 2022-2023, è quello che vede di fronte la Sampdoria e il Sassuolo, squadre che non hanno più nulla da chiedere alla stagione.

I blucerchiati, guidati in panchina da Dejan Stankovic, sono retrocessi matematicamente da alcune settimane, ma sono soprattutto le questioni extra campo a preoccupare. La trattativa per la cessione del club da parte di Massimo Ferrero procedono, ma i tempi stringono per evitare un clamoroso fallimento. Nel turno precedente, sono stati sconfitti dal Milan di Stefano Pioli per 5-1. Di contro, i neroverdi di Alessio Dionisi, stanno cercando di mettere in difficoltà tutti gli avversari, nonostante una classifica già definita, ma sono reduci da due sconfitte consecutive: contro l’Inter fuori casa e col Monza a domicilio. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-SASSUOLO

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk; Oikonomou, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Leris; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ferrari, Rogerio; Thorstvedt, Obiang, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 86 punti; Lazio 68; Inter 66; Milan 64; Atalanta 61; Roma 60; Juventus* 59; Monza 52; Bologna, Torino e Fiorentina 50; Udinese 46; Sassuolo 44; Empoli 42; Salernitana 39; Lecce 33; Spezia 31; Verona 30; Cremonese 24; Sampdoria 18

*10 punti di penalizzazione