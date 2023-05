Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: 37esima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della 37esima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Ritorna il campionato italiano di Serie A per la penultima volta in questa stagione. Diverse ancora le situazioni da districare a partire dalla zona Champions League dove saranno decisive le gare Inter-Atalanta e Milan-Juventus. Occhio inoltre alla lotta per la salvezza con Spezia e Verona che si contendono la sopravvivenza.

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della 37esima giornata di Serie A

Sampdoria-Sassuolo venerdì ore 20.45

SAMPDORIA (4-4-2): Ravaglia; Zanoli, Murillo, Nuytinck, Augello; Leris, Winks, Rincon, Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami.

TOP: Quagliarella cerca gli ultimi squilli. Berardi show?

FLOP: Rincon non fa al caso vostro

RISCHIATUTTO: Attenzione a Pinamonti

Salernitana-Udinese sabato ore 15

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Troost-Ekong, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Zeegelaar; Samardzic; Beto.

TOP: Piatek e Beto, bomber di provincia

FLOP: Arslan non ha il bonus nel sangue

RISCHIATUTTO: Ochoa regala sempre la prestazione

Spezia-Torino sabato ore 15

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Gyasi, Nzola.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Sanabria.

TOP: Vlasic ed Esposito, fantasia al potere

FLOP: Reca non ci convince

RISCHIATUTTO: Chi punta su Nzola?

Fiorentina-Roma sabato ore 18

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Igor, Martinez Quarta, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Cabral, Ikoné.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Wijnaldum, Solbakken; Belotti.

TOP: Cabral cerca riscatto. Cristante sì

FLOP: Mancini non è la vostra prima scelta

RISCHIATUTTO: Occhio alle corse di Terzic

Inter-Atalanta sabato ore 20.45

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappaccosta; Koopmeiners, Pasalic; Højlund.

TOP: Lukaku in Serie A sta brillando. Pasalic può avere l’inserimento giusto

FLOP: Mahele può andare in difficoltà

RISCHIATUTTO: Dumfries può tornare al bonus

BOLOGNA-NAPOLI domenica 28 maggio, ore 15:00

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten, Dominguez; Barrow, Arnautovic, Ferguson.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

TOP: Arnautovic vuole chiudere in bellezza! Osimhen e Raspadori altri +3

FLOP: Bonifazi rischia grosso

RISCHIATUTTO: Dominguez può tirar fuori il coniglio dal cilindro

MONZA-LECCE domenica 28 maggio, ore 15:00

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Sensi; Petagna.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

TOP: Augusto-Ciurria non vogliono fermarsi! Strefezza può far male

FLOP: Evitate Marlon

RISCHIATUTTO: Baschirotto vuole tornare decisivo anche in area avversaria

LAZIO-CREMONESE domenica 28 maggio, ore 18:00

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Lochoshvili, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani.

TOP: Immobile-Zacagni per i bonus pesanti! Ciofani può salvarsi

FLOP: Ferrari da malus

RISCHIATUTTO: Valeri è l’uomo giusto per sorprendere!

JUVENTUS-MILAN domenica 28 maggio, ore 20:45

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

TOP: Rabiot non sbaglia i big match! Tonali, Leao e Di Maria da bonus

FLOP: Gatti può soffrire tanto

RISCHIATUTTO: Diaz per convincere gli scettici!