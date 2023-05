Christopher e Lionel, chi sono i figli di Cassano?

Andiamo a vedere chi sono i figli di Antonio Cassano, ex attaccante che ha vestiito diverse maglie importanti nella sua carriera.

Antonio Cassano è stato, senza dubbio, uno dei più grandi giocatori di calcio; il classico esempio di genio e sregolatezza.

E’ stato un calciatore con un talento immenso ma che non è mai riuscito a trovare la giusta continuità per essere ancora più forte di quanto non sia stato.

L’ex fantasista è, attualmente, uno degli opinionisti della BoboTv; insieme ad Adani, Ventola e Vieri commenta le vicende calcistiche con il suo stile diretto e senza peli sulla lingua.

La trasmissione, in onda su Twitch, vede Cassano dire tutto ciò che pensa senza nessun tipo di problema; tra i suoi “bersagli” preferiti troviamo José Mourinho e Massimiliano Allegri, entrambi criticati per un gioco considerato non adeguato al calcio dei giorni d’oggi.

Antonio Cassano, nella sua carriera, ha vestito maglie importanti come quelle di Roma, Real Madrid, Inter e Milan dimostrato (in ognuna di queste squadre) la sua straordinaria qualità e un talento fuori dal comune.

Talento che, si spera, possano imitare anche i figli di Cassano; andiamo a vedere di chi stiamo parlando.

Cassano quanti figli ha?

Andiamo a sottolineare come Antonio Cassano, ex talento calcistico, ha due figli; Christopher nato nel 2011 e Lionel nato nel 2013.

Proviamo a scoprire qualcosa in più su questi due ragazzi, figli di un ex giocatore che ga scritto pagine importantissime nella storia del calcio

Christopher Cassano età, Entella

Per quanto riguarda Christopher si tratta di un classe 2011 che, come riportato da Fanpage, gioca come attaccante nell’Entella (club in cui il padre si allenato per poco tempo prima di annunciare definitivamente il ritiro)

Stando sempre a quanto riportato da Fanpage, parliamo di un giocatore abile nel dribbling e con un buonissimo senso del gol.

Caratteristiche fisiche, come gioca, ruolo, piede, somiglianza con il padre

Christopher ricorda molto il padre soprattutto per essere un giocatore dal baricentro basso e con tanta qualità nel tocco palla.

Se il buongiorno si vede dal mattino possiamo dire come la carriera di Christopher Cassano sia destinata ad essere in salita; il talento non gli manca ma su questo non avevamo dubbi.

Ora non ci resta che aspettare il corso del tempo per capire quale tipo di futuro attenderà il figlio di Cassano.

Lionel Cassano età, dove gioca oggi?

Passiamo, ora, a Lionel Cassano; sul classe 2013 non abbiamo informazioni in termini calcistici.

Quello che possiamo dire è in relazione al nome; Lionel, infatti, è stato scelto per rendere omaggio a Messi. L’ex fantasista della Roma, infatti, ha sempre avuto grande ammirazione per il campione argentino che in Qatar ha coronato il sogno di vincere un mondiale con la sua nazionale.