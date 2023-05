Si prendono Theo Hernandez: il Milan ha una sola possibilità

Finale di stagione con la Champions da blindare per il Milan che rischia di perdere Theo Hernandez: c’è una sola possibilità

Juventus e Verona: due vittorie per blindare la Champions ed evitare brutte sorprese. Con la nuova penalizzazione dei bianconeri, il Milan si è ritrovato ad avere il destino nelle proprie mani.

I rossoneri sono vicini alla qualificazione alla prossima edizione della Champions, ma devono ancora fare quei passetti che mancano per evitare spiacevoli imprevisti. Pioli dovrà affrontare prima la Juventus quindi il Verona nelle ultime due partite di campionato e tenere a bada Atalanta e Roma, rispettivamente distanti tre e quattro punti.

Chiudere tra i primi quattro sarebbe fondamentale per la programmazione futura e per il mercato, sia in entrata che in uscita. E proprio su questo fronte si registrano delle indiscrezioni che riguardano Theo Hernandez. Il francese, insieme a Maignan e Leao, è uno dei calciatori più ricercati del Milan e sulle sue tracce è tornato prepotentemente un club.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez può partire

Anche in questa stagione, pur se a corrente alternata, Theo Hernandez ha messo in mostra tutte le sue qualità, le stesse su cui non hanno puntato al Real Madrid qualche anno fa.

Ora però i blancos si sarebbero ‘pentiti’ della scelta fatta e, stando a quanto riporta il ‘Bernabeu digital’, sarebbero tornati a pensare a lui. La squadra spagnola ha la necessità di intervenire sulla fascia mancina e Hernandez sarebbe il profilo perfetto. Ecco perché per lui potrebbe arrivare un’offerta con la valutazione di sessanta milioni che non spaventa certo Florentino Perez.

Il presidente delle merengues però si scontrerà con la volontà del Milan di non privarsi di una delle colonne della rosa di Pioli e sarà davvero complicato convincere Maldini a dare il via libera alla cessione del francese, fatto salvo offerte clamorose. Ovviamente, l’idea del Real potrebbe essere più fattibile se il Milan fallisce clamorosamente la qualificazione alla Champions. A quel punto i piani potrebbero cambiare e l’addio di Theo Hernandez potrebbe diventare un’ipotesi meno remota di quello che è al momento. Il Real ci proverà?