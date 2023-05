Lukaku o Dzeko con Lautaro: chi sceglierà Inzaghi in finale di Champions League

Romelu Lukaku o Edin Dzeko? Chi giocherà al fianco di Lautaro Martinez nella finalissima di Champions League contro il Manchester City: le ultimissime notizie sui nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi, nella serata di ieri, ha superato la Fiorentina e si è aggiudicata la nona Coppa Italia della sua storia.

I nerazzurri, reduci dalla sconfitta in casa del Napoli di Luciano Spalletti, hanno regolato i Viola con la doppietta di un super Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, che ha raggiunto quota 27 gol in stagione, è senza dubbio la stella dell’Inter quest’anno e sarà l’unico sicuro di un posto in attacco nella finalissima di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Al suo fianco, considerando Correa indietro nelle gerarchie, saranno Romelu Lukaku ed Edin Dzeko a contendersi una maglia da titolare nel match di Istanbul. Il primo è cresciuto in maniera esponenziale nelle ultime settimane sia dal punto di vista delle prestazioni che delle partecipazioni ai gol. Il secondo è stato decisivo, da titolare, nella semifinale di andata di Champions League contro il Milan quando ha sbloccato l’euroderby con un gol capolavoro sul calcio d’angolo battuto da Hakan Calhanoglu.

Lukaku o Dzeko: chi deve affiancare Lautaro a Istanbul

Edin Dzeko, nella serata di ieri, è rimasto un po’ stizzito dalla sostituzione operata per mano di Simone Inzaghi. Una piccola crepa che ovviamente non va a minare la posizione del bosniaco nelle gerarchie dell’Inter, ma fa riflettere il tecnico piacentino anche in virtù di quello che sarà lo stile di gioco che i nerazzurri adotteranno contro il City.

Nelle ultime uscite di assoluta importanza è stato sempre Dzeko il titolare con Lukaku pronto a spaccare la gara a partita in corso, ma occhio a Inzaghi. Nel caso in cui l’alleantore dell’Inter dovesse optare per una sfida chiusa sin dall’inizio, Lukaku sarebbe perfetto per attaccare gli spazi in contropiede sin da subito contro i difensori del Manchester City.