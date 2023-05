Il tabellone della nuova Supercoppa: sprint Lazio-Milan per l’ultimo posto

Nel gennaio 2024 andrà in scena in Arabia Saudita il nuovo format della Supercoppa Italiana: tre squadre già qualificate, ne manca una all’appello

L’Inter concede il bis dopo il trionfo dello scorso anno contro la Juventus, mettendo in bacheca anche la Coppa Italia che fa il paio con il successo in Supercoppa a spese dei cugini del Milan.

Ribaltata la Fiorentina grazie alla straordinaria doppietta di Lautaro Martinez, sempre più leader in campo e fuori della compagine allenata da Simone Inzaghi. Adesso i nerazzurri cercheranno di blindare un posto tra le prime quattro nel rush finale del campionato, prima dell’attesissima finale di Champions League contro il Manchester City di Guardiola. L’Inter inoltre nella prossima stagione avrà il diritto di disputare anche la Supercoppa Italiana, pass che i nerazzurri detentori del trofeo avevano peraltro conquistato con l’accesso alla finale di Coppa Italia, visto che entrerà in scena il nuovo format della competizione. Dalla prossima edizione infatti ci sarà una formula con quattro squadre, prendendo spunto dal modello spagnolo e tedesco.

Supercoppa Italiana 2024: nuovo format, squadre qualificate e accoppiamenti

La prossima Supercoppa si svolgerà nel gennaio 2024 in Arabia Saudita e, oltre alle vincitrici della Serie A e della Coppa Italia, parteciperanno nel nuovo formato la seconda classificata (o a scalare) del campionato e la finalista di coppa.

Sono già tre le formazioni qualificate: Napoli, Fiorentina e appunto Inter. L’ultima casella sarà riempita da una tra Lazio e Milan, ancora in corsa per finire alle spalle dei partenopei campioni d’Italia in Serie A. Il duello in questione vede favoriti i biancocelesti, considerando i 4 punti di vantaggio sul ‘Diavolo’ a due giornate dal termine. Se fosse invece l’Inter (già qualificata tramite la Coppa Italia) a finire seconda, lo slot utile per staccare il biglietto per la Final Four in Arabia Saudita corrisponderebbe al terzo posto. Deciso anche il tabellone con gli accoppiamenti: il Napoli sfiderà la Fiorentina, mentre l’Inter attende una tra Lazio e Milan. L’accesso alla prossima Supercoppa Italiana garantirà un montepremi da 23 milioni di euro per le quattro squadre qualificate, con la vincitrice della competizione che incasserà in totale 7 milioni.