Chi è l’allenatore più vincente nella storia della Serie A?

Andiamo a scoprire il tecnico più vincente nella storia della Serie A; questo allenatore detiene il numero di scudetti vinti in Italia.

Fabio Capello e Massimiliano Allegri sono due dei tecnici più vincenti nella storia del massimo campionato italiano.

Il primo ha vinto per cinque volte la Serie A tra Roma e Milan mentre il secondo ne ha vinti addirittura sei considerando le sue esperienze alla guida dei rossoneri e della Juventus.

Entrambi, però, non hanno il primato di allenatori più vincenti della Serie A; nel massimo campionato italiano, infatti, troviamo un altro allenatore che detiene questo record.

Giovanni Trapattoni, l’uomo dei record: è il tecnico più vincente in Italia

Allenatore storico che ha guidato squadre importanti e ha avuto anche l’onore di sedersi sulla panchina della nazionale azzurra nonostante l’esperienza non sia stata poi così fortunata.

Restando in ambito italiano, però, Trapattoni ha scritto pagine importanti nella storia della Serie A; il tecnico, infatti, ha vinto ben sette scudetti.

Un numero incredibile che l’allenatore ha suddiviso tra Inter e Juventus; è in bianconero dove ha fatto la storia con sei campionati vinti.

I bianconeri, sotto la guida di Trapattoni, hanno trionfato nelle stagioni 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1981-1982, 1983-1984, 1985-1986.

Il tecnico, alla Juventus, ha contribuito a portare a Torino il cosiddetto decennio d’oro e questo per via dei successi conquistati dai bianconeri. Vincere sette scudetti in Serie A non è per nulla semplice considerando le difficoltà di un campionato, molto tattico, come quello italiano.

Non sappiamo se questo record sia destinato a durare dal momento che, come detto, Allegri è ad un solo campionato dal raggiungere sette successi.

E’ possibile immaginare che, da qui a fine contratto, Allegri possa vincere un altro scudetto con la sua Juventus e questo per via della forza di una squadra che, ultimamente, sta avendo più problemi del previsto.

Indipendentemente da cosa farà Allegri nel corso delle prossime stagioni da allenatore, Trapattoni resterà per sempre uno degli allenatori più importanti che hanno svolto la loro professione nel calcio italiano.