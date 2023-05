“Bisogna essere sinceri”: la frase su Lukaku ‘rovina’ la festa all’Inter

L’Inter ha vinto la coppa Italia grazie a Lautaro Martinez, ma c’è una frase che ‘rovina’ la festa nerazzurra: colpito Lukaku

L’Inter vince grazie a Lautaro Martinez. Doppietta del ‘toro’ nella finale contro la Fiorentina e coppa Italia alzata al cielo. Secondo trionfo stagionale per la squadra di Inzaghi che ora può pensare al grande obiettivo che l’attende tra due settimane: la finale di Champions League contro il Manchester City.

Proprio pensando alla gara di Istanbul si può iniziare a ragionare sulle possibili scelte di Simone Inzaghi e uno dei ballottaggi che resterà probabilmente in gioco fino alla fine sarà quello che riguarda il compagno di reparto del ‘Toro’ dal primo minuto. Finora il tecnico nerazzurro ha scelto Dzeko per le coppe, lasciando a Lukaku il campionato e gli ultimi minuti dei match da dentro o fuori.

Il belga però nell’ultimo periodo è apparso in forma, al contrario del bosniaco che sta accusando un po’ la fatica e ieri sera si è anche arrabbiato al momento della sostituzione. Possibile cambio della guardia per la finalissima? Non è detto perché arriva una inaspettata bocciatura per Lukaku.

Inter, Lukaku bocciato: Panucci lo dice chiaramente

A rimandare ogni giudizio positivo sul bomber belga, è Christian Panucci, intervenuto a ‘Mediaset’ nel corso del post partita di Fiorenitna-Inter.

L’ex difensore ha invitato a non eccedere con i complimenti e soprattutto ha ‘consigliato’ Inzaghi sulla scelta per la sfida al City di Guardiola. Tra lui e Dzeko, Panucci fa capire che sarebbe più giusto dare peso a quanto fatto in stagione. Sul belga, l’ex nerazzurro ha, infatti, affermato: “Sono due anni che Lukaku singhiozza, bisogna essere sinceri. Non può bastare fare bene 30 minuti. Calma quindi, dovrà fare 3-4 mesi fatti bene per dire ‘è tornato”.