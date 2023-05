Totti: “Futuro Mourinho? Meno fiducioso. Juve? Qualcosa di sbagliato c’è” | VIDEO CM.IT

Parla Francesco Totti nel giorno della finalissima di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter. Dal match dell’Olimpico a Mourinho e la Juventus: ecco le sue dichiarazioni

A margine di un evento organizzato dalla Serie A nel giorno della finale di Coppa Italia, è intervenuto anche Francesco Totti tornando a parlare anche di Roma e non solo.

Queste le sue parole sul futuro di Mourinho: “Ha detto che la Champions sarebbe un miracolo? Mourinho è l’allenatore della Roma e può dire ciò che vuole, se ha fatto questa battuta è la verità. Avendo fatto un mercato così sintetico riuscire ad arrivare in Champions sarebbe un grande traguardo. Se resta? Non lo so, prima era fiducioso, adesso un po’ meno. Se ci ho parlato? Sì, ma non di questo”. E su Dybala: “È un top player, un grande giocatore che fa la differenza ovunque. Speriamo che posso recuperare bene per la finale di Europa League. Il Siviglia è una squadra che è arrivata spesso in finale di Europa League, sa come gestire questa partita. Diverso è per la Roma che sarà la prima finale di Europa League”.

Una battuta, infine, sul caso Juve e sul suo futuro: “Non posso giudicare quello che è successo, ma se gli hanno tolto 10 punti qualcosa di sbagliato hanno fatto. Adesso si è riaperto il discorso Champions un po’ per tutti, sarà bravo chi rientrerà in queste ultime due giornate di campionato. Il futuro di Totti? Il padel (ride, ndr)”.