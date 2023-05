Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 maggio

Da La Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 24 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 24 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre con la finale dell’Olimpico: “A tutta coppa”, Italiano sfida lo specialista Inzaghi nella finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. “Juve-FIGC, prove di pace”, il club bianconero atteso adesso dal secondo filone sugli stipendi. Mercato Milan: rossoneri su Openda per l’attacco, costa 25 milioni. Spalletti divorzia dal Napoli: c’è Luis Enrique che ama l’Italia.

Tiene banco la situazione sulla panchina alla Juventus: “Allegri è un caso”, il club bianconero riflette sul futuro dopo il crollo di Empoli. Elkann lo chiama: il tecnico sotto esame. “Inter e Fiorentina, la finale delle finaliste”, all’Olimpico profumo d’Europa per l’ultimo atto di Coppa Italia. “Mourinho e la Roma tra rabbia e orgoglio”, la società non replica alle accuse dello ‘Special’. Spalletti e l’addio al Napoli: c’è l’altro Lucho per De Laurentiis.

La prima pagina di Tuttosport: “Perché paghiamo noi?”, scoppia la rabbia alla Juventus dei giocatori e dei tifosi per la sentenza. Intanto aumentano i dubbi sul futuro di Allegri sulla panchina bianconera. “Coppa da Inter ma c’è il cuore viola”, Italiano sfida lo specialista Inzaghi con la sua Fiorentina nella finale dell’Olimpico. Il Milan vuole riprendersi El Shaarawy, Il Toro gufa l’Espanyol per Darder in prestito.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 24 maggio 2023

In bilico il futuro di Mbappe al Paris Saint-Germain: ”Le contrat de mefiance”, titola in apertura L’Equipe. Occhio a possibili sorprese questa estate sul conto del fuoriclasse francese. “Vinicius inocente, Mestalla culpable”, in Spagna tiene sempre banco la vicenda sugli insulti razzisti all’attaccante brasiliano come titola il quotidiano AS.