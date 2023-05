Lautaro Martinez one man show: “Voglio continuare a vincere”

Le parole di Lautaro Martinez al triplice fischio della gara tra Fiorentina ed Inter. Il bomber argentino non nasconde tutta la sua gioia

Ha trascinato la sua squadra intorpidita da un approccio alla gara troppo soft. Lautaro Martinez si è letteralmente caricato l‘Inter sulle spalle e con i suoi due sigilli ha permesso ai nerazzurri di mettere un altro trofeo nella propria bacheca.

Da opportunista il primo gol maturato in un’azione nella quale è stato molto bravo a giocare con la linea del gol, da bomber vero la seconda perla con cui ha trafitto Terracciano con una semi rovesciata che non ha lasciato scampo al portiere Viola. Lautaro Martinez sempre più al centro della sua Inter, dunque, con l’attaccante nerazzurro che ai microfoni di Mediaset non ha nascosto tutta la sua gioia: “Da un paio di anni stiamo portando a casa trofei a questa grande società, a questo grande club. Dobbiamo continuare così, sono molto contento. Volevo alzare un’altra Coppa: in questo sport si tratta di vincere, i miei compagni sono stai bravissimi perché avevamo iniziato male nei primi 15 minuti. Siamo riusciti a ribaltare il risultato e siamo contenti di lasciare questa Coppa a Milano.”

Poi la chiosa finale: “Voglio continuare in questo modo, continuare a dare il mio contributo per la squadra e continuare a vincere.”