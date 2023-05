“Il terzo non si scorda mai”: lo scudetto del Napoli raccontato e vissuto da tifosi

A Napoli proseguono i festeggiamenti per il terzo scudetto: il racconto delle emozioni per l’impresa dei ragazzi di Spalletti

La vittoria del terzo scudetto del Napoli ha rappresentato un evento storico per tutto il calcio italiano e una grandissima gioia per tutta la tifoseria partenopea. Un successo lungamente atteso, da ben 33 anni, dall’ultimo trionfo del 1990 targato Diego Armando Maradona e che ha dato luogo a festeggiamenti e celebrazioni assai partecipati da tutta la popolazione, che ancora proseguono e sono destinati a continuare per diverse settimane. Emozioni fortissime, che trovano lo spazio nei racconti e nelle testimonianze sui social. Che per una volta, dal web vengono messe per iscritto dagli youtuber partenopei Fius Gamer: il trio composto da Andrea, Antonio e Mirko, assai celebre sulla rete, ha raccontato il trionfo nel libro “Il terzo non si scorda mai – Lo scudetto vissuto da tifosi“.

I tre giovani raccolgono, tra Youtube, Instagram e Tik Tok una platea di oltre tre milioni e mezzo di followers complessivi. Diventati celebri come creatori di contenuti, soprattutto per le loro reactions alle partite del Napoli, da grandi tifosi quali sono, hanno raccontato, in questo volume l’attesa febbrile di tutta una città e di un intero popolo, poi esplosa in una gioia incontenibile, le cui immagini, non soltanto nella metropoli napoletana, hanno fatto il giro del mondo. Il viaggio della squadra di Spalletti viene ripercorso gara dopo gara, dall’inizio di stagione fino al trionfo finale, in una cavalcata inarrestabile, tra racconto delle partite, aneddoti, storie inedite, con la consueta ironia e simpatia che contraddistingue il trio, che ha realizzato non solo il sogno dello scudetto, ma anche di firmare il loro primo libro. Il volume, edito da Sperling & Kupfer, uscirà nelle librerie il 6 giugno ed è già preordinabile in tutti gli storie digitali.