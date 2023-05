Fiorentina-Inter, probabili formazioni: Cabral e Gonzalez sfidano Dzeko e Lautaro

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter, super sfida valida per la finale di Coppa Italia: Cabral e Nico per la Viola, Inzaghi schiera i titolarissimi tranne uno

È il gran giorno della finale della 76a edizione della Coppa Italia, quella che vedrà sfidarsi la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Inter di Simone Inzaghi. I viola sono approdati all’ultimo atto della competizione dopo aver eliminato Sampdoria, Torino e Cremonese, mentre i nerazzurri si sono liberati di Parma, Atalanta e Juventus.

Dopo la super rimonta in Conference League contro il Basilea, che permetterà ai toscani di giocare la finalissima della competizione il prossimo 7 giugno contro il West Ham, ed il super turnover contro il Torino in campionato, la Fiorentina è pronta a tornare in campo con la miglior squadra a disposizione.

Terracciano si rivedrà tra i pali, i due terzini saranno capitan Biraghi e Dodo, come centrali dentro Milenkovic ed al suo fianco Martinez Quarta, che sembra spuntarla su Ranieri e Igor. A centrocampo saranno Amrabat e Castrovilli (che sta vincendo il ballottaggio con Mandragora) a fare da collante con i tre uomini più offensivi: Nico Gonzalez, Bonaventura e Ikoné, che agiranno alle spalle di Cabral.

L’Inter di Simone Inzaghi giocherà stasera la sua seconda finale del 2023 e la possibilità di portare a casa il secondo trofeo della stagione. I nerazzurri arrivano all’appuntamento da campioni in carica e non vogliono assolutamente fallirlo. Ecco perché il tecnico piacentino schiererà i suoi titolarissimi, con una eccezione.

L’eccezione è tra i pali, dove a partire titolare sarà Samir Handanovic e non André Onana. Lo sloveno avrà la possibilità di portare a casa, da capitano, il suo quinto trofeo con la maglia nerazzurra. In difesa torna il trio composto da Darmian, Acerbi e Bastoni. A centrocampo Dumfries sulla destra e Dimarco a sinistra. Per il resto, scelte obbligate a causa dell’infortunio di Mkhitaryan. Brozovic in cabina di regia, con Barella e Calhanoglu mezzali. In attacco torna la coppia delle coppe, Lautaro Martinez accanto a Edin Dzeko.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Di seguito ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. All. Italiano

INTER (3-5-2): Handanovic: Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

Coppa Italia, Fiorentina-Inter: dove vederla in tv

La finalissima di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter in programma oggi, 24 maggio dalle ore 21, sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. L’incontro sarà disponibile anche sul servizio streaming Mediaset Play e su Mediaset Infinity.

Il calendario di Fiorentina e Inter

Dopo il grande impegno di questa sera, la Fiorentina sarà attesa dal big match in campionato contro la Roma e dalla trasferta con il Sassuolo. L’ultimo importantissimo appuntamento nel calendario della Viola, sarà chiaramente quello del 7 giugno: la finale di Conference League contro il West Ham.

L’Inter sarà impegnata nella quasi matematica corsa al quarto posto in campionato con le sfide contro Atalanta e Torino nelle ultime due uscite di Serie A. Il focus principale per i nerazzurri, però, sarà chiaramente la finale di Champions League contro il Manchester City il 10 giugno a Istanbul.