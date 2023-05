Fiorentina-Inter nel segno di Nico e Lautaro: la Coppa Italia ‘balla’ il tango

La finalissima di Coppa Italia vedrà affrontarsi la Fiorentina di Nico Gonzalez contro l’Inter di Lautaro Martinez: una sfida in salsa argentina e occhio ad altri protagonisti

Stasera allo Stadio Olimpico andrà in scena la finalissima di Coppa Italia fra la Fiorentina, che in semifinale ha battuto la Cremonese di Davide Ballardini, e l’Inter, brava a superare la Juventus di Massimiliano Allegri nel doppio confronto prima dell’ultimo atto.

Sono molte le stelle che si contenderanno il trofeo sul rettangolo verde della città capitolina, due in particolare hanno trascinato le loro squadre in fondo alle competizioni europee. Stiamo parlando di Nico Gonzalez, attaccante esterno della Fiorentina di Vincenzo Italiano, e Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter di Simone Inzaghi. Due argentini che si giocano la Coppa Italia e che in questa annata ha fatto benissimo. Il primo, protagonista nella semifinale di ritorno contro il Basilea in Conference League, ha realizzato finora 12 gol in tutte le competizioni, mentre il secondo, anch’egli decisivo nella seconda sfida di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli, ha messo a segno ben 25 reti, di cui 20 nel campionato italiano di Serie A.

La Coppa Italia balla il tango: occhio ad altri argentini

Questa Coppa Italia che si muove a ritmo di tango argentino non vedrà soltanto Nico Gonzalez e Lautaro Martinez protagonisti albicelesti della finalissima della competizione. Nelle ultime settimane infatti, in casa Fiorentina, ha scalato sempre più gerarchie Lucas Martinez Quarta. Il difensore argentino è diventato il perno della difesa della Viola ed è pronto ad essere protagonista anche in questa serata romana.

In casa Inter invece cerca riscatto Joaquin Correa. L’attaccante argentino, che per infortunio ha mancato la qualificazione alla spedizione mondiale, ha realizzato un solo gol nelle ultime settimane contro il Benfica, e potrebbe essere un’arma per Inzaghi a gara in corso nonostante, in vista della prossima estate di calciomercato, la sua posizione sembra molto in bilico.