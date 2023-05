Cosa possiede Aurelio De Laurentiis? Macchine, case e aziende del presidente

Aurelio De Laurentiis è tra i più importanti Presidenti in Serie A, ma che cosa possiede il numero uno del Napoli?

Forse in pochi avrebbero immaginato nell’estate del 2004 che il Napoli sarebbe stato in grado di rivincere lo Scudetto dopo essere mestamente fallito e retrocesso in Serie C1, ma Aurelio De Laurentiis ha cambiato la storia.

Il club azzurro con lui ha saputo creare passo dopo passo una squadra di grande livello e soprattutto senza dissanguare il bilancio, dettaglio di certo non trascurabile. Ma che cosa possiede Aurelio De Laurentiis?

Partiamo prima di tutto dal suo grande amore, con il Napoli che è di sua proprietà dal 2004. Ne è sempre stato fieramente il Presidente e non ha mai voluto delegare a nessun altro questa carica.

Diverso invece il discorso legato al Bari, infatti Aurelio De Laurentiis è proprietario anche della società pugliese. L’acquisto venne perfezionato nel 2018, ma la carica di Presidente è stata lasciata al figlio Luigi De Laurentiis.

La sua più grande passione è però legata al mondo del cinema e se ha potuto acquistare ben due squadre di calcio lo deve soprattutto alla gestione della Filmauro. Si tratta di una società fondata nel 1975 dal padre Luigi De Laurentiis e dallo stesso Aurelio, quando aveva solo 26 anni.

La società viene prevalentemente ricordata per la produzione dei noti “cinepanettoni”, film comici popolari che sono stati spesso sinonimo di risate e di allegria. Il suo patrimonio complessivo dunque viene stimato per un totale di ben 200 milioni di Euro, legato prettamente ai guadagni della Filmauro. Come Presidente del Napoli, secondo il sito “Calcio e Finanza” ha ottenuto ben 34,76 milioni di Euro dal 2004 al 2022.

Aurelio De Laurentiis: case e macchine d’epoca

Non si può però vivere di solo lavoro, o per lo meno una volta che si è faticato è giusto anche concedersi qualche sfizio. Di recente Aurelio De Laurentiis ha deciso di acquistare una splendida villa nel quartiere Posillipo, uno dei più esclusivi di tutta Napoli.

Sono molto poche le informazioni riguardanti la sua abitazione, ma ciò che si può affermare con certezza è che si troverà a pochi passi di distanza dalla casa che fu di un certo Diego Armando Maradona, come riportato dal “Corriere del Mezzogiorno”.

Forse quello che nessuno sa è che Aurelio De Laurentiis è un grandissimo amante delle automobili d’epoca. Secondo “Milano Finanza” infatti il patron azzurro dovrebbe possedere ben 20 vetture da collezione nel proprio garage, per una spesa complessiva di circa 8 milioni di Euro.

Ovviamente non gira per le strade del mondo con queste vetture, ma attualmente ha deciso di concedersi una splendida Volvo XC90, un’automobile dal prezzo di partenza di circa 80 mila Euro.