Allegri via dalla Juventus: c’è l’accordo per la buonuscita

Il futuro di Allegri e della Juventus è ancora incerto e spunta l’accordo del tecnico con il club: intesa per circa dieci milioni di euro

“Fiducia incondizionata”: così Francesco Calvo, prima di Empoli-Juventus, confermava Massimiliano Allegri alla guida del club bianconero.

Una conferma che in realtà potrebbe venire meno nelle prossime settimane. In casa Juve è tutto avvolto dall’incertezza con il futuro di tecnico e calciatori inevitabilmente legato anche alle vicende extra-campo. Di certo c’è che il lavoro fatto negli ultimi due anni da Allegri non è stato apprezzato dal popolo bianconero che ha più riprese, anche nelle ultime settimane, ne ha chiesto l’allontanamento.

Un ribaltone complicato dal ricco contratto che lega il tecnico livornese alla società per altre due stagioni. Uno stipendio monstre che fa sì che la dirigenza debba valutare bene gli effetti economici di un eventuale esonero. Questo però non impedisce di valutare nuovi tecnici, con magari anche il tecnico che potrebbe scegliere di interrompere qui la sua seconda avventura in bianconero.

“Sono stanco” ha detto dopo Empoli in conferenza stampa Allegri e questo potrebbe anche essere un segnale di quel che accadrà nelle prossime settimane. Settimane in cui potrebbe essere sancito una separazione consensuale tra le parti. Anzi, l’accordo da questo punto di vista sarebbe già stato trovato.

Calciomercato Juventus, l’indiscrezione su Allegri: “Intesa sulla buonuscita”

Allegri via dalla Juventus con un accordo consensuale con la società: è questo lo scenario prospettato dal profilo twitter Enganche che racconta anche alcuni particolari dell’intesa trovata tra il tecnico e i bianconeri.

Stando a quanto affermato, le parti avrebbero raggiunto un punto di incontro per una separazione senza esonero, né dimissioni, con l’intesa trovata anche sulla buonuscita che riceverebbe il tecnico. Si tratterebbe di una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro a dispetto di un ingaggio a stagione di 7 milioni più bonus per i restanti due anni.

Resta da vedere poi chi sarebbe l’eventuale sostituto di Allegri sulla panchina della Juventus, con la società che deve ancora decidere a chi affidare il ruolo di direttore sportivo. Giuntoli resta il favorito, ma c’è lo scoglio della clausola presente nel contratto con il Napoli che va superato.