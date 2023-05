Allegri-Juve agli sgoccioli: “Sta trattando la buonuscita”

Rispunta un nome clamoroso per la panchina della Juventus: “Piace da diversi anni”

“Trovo vergognoso come ci si stia comportando nei confronti della Juventus“. In diretta a Tv Play, Fabio Santini non usa mezzi termini a proposito della nuova sanzione inflitta ai bianconeri per le plusvalenze.

“I dieci punti per me sono sacrosanti, ma la penalizzazione andava data a fine stagione, coi punti di penalizzazione da scontare il prossimo anno”.

Dal campo al calciomercato, sempre con la Juventus protagonista: “Franco Ordine ha scritto che Elkann sta vendendo il club con una valutazione sui 2 miliardi, io so che c’è sicuramente una spinta a vendere la società” che, l’anno prossimo, non dovrebbe partire da Massimiliano Allegri.

“Allegri sta trattando la buonuscita – ha detto il giornalista di ‘Telenova’ – con la Juve che sta cercando di risolvere il nodo Giuntoli. È stato scelto lui come nuovo Ds, può arrivare subito oppure nel 2024″ quando scadrà il suo contratto con il Napoli.

Allegri e Mancini si ‘scambiano’ le panchine

Ma chi al posto di Allegri? Santini lancia un nome clamoroso: “Occhio a Mancini, che piace da diversi anni. Può lasciare la Nazionale e il sostituto potrebbe essere proprio Allegri“.

Dovrebbe dire addio ai bianconeri anche Dusan Vlahovic: “Il serbo è in uscita, anche se tra i compratori ricchi si è insinuato qualche dubbio relativamente alle sue condizioni fisiche”.