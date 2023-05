Tripla cessione Juve senza Champions: salvano solo Chiesa

La nuova penalizzazione in classifica ha demoralizzato l’intero ambiente bianconero verso il finale di stagione

Sono bastati cinque giorni alla Juventus per mandare quasi definitivamente in fumo un’intera stagione. Dopo aver incassato l’eliminazione in Europa League contro il Siviglia a pochissimi centimetri da quella che sarebbe stata una finalissima tutta italiana con la Roma, la formazione bianconera potrebbe aver detto addio anche alle speranze di una qualificazione in Champions League.

Come raccontato nella lunghissima giornata di ieri, la Corte Federale d’Appello ha deciso di applicare una nuova penalizzazione in classifica alla Juventus per il caso plusvalenze pari a 10 punti. Un verdetto diffuso solamente in serata, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match con l’Empoli. Inevitabile non pensare che l’esito dell’udienza di ieri abbia potuto incidere sul morale della squadra e dunque anche sulla sonora sconfitta rimediata dai bianconeri.

In ogni caso, come preannunciato da Massimiliano Allegri nel post partita, prima di fare una programmazione in vista della prossima stagione bisognerà capire se la Juve potrà disputare o meno l’Europa League. Una volta chiariti questi aspetti, si potrà discutere con la società di progetti e ambizioni futuri. Ad ogni modo, venendo a mancare gli introiti della Champions League, in estate il club bianconero potrebbe mettere mano ad un paio di cessioni dolorose.

Calciomercato Juve, tripla cessione: si riparte da Chiesa

Nel sondaggio di questa mattina si è dunque discusso delle strategie di mercato della Juventus per la prossima estate.

Ai nostri utenti di Twitter è stato infatti chiesto quale calciatore andrebbe confermato dalla dirigenza bianconera ad ogni costo, a fronte delle cessioni previste in uscite. A stravincere il sondaggio con il 53,9% dei voti è stato Federico Chiesa, uno dei pochi calciatori a salvarsi ieri sera nella disfatta di Empoli.

L’ex attaccante della Fiorentina è stato preferito a Rabiot e Di Maria, rispettivamente al secondo e terzo posto con il 23,5% il francese e 12,2% l’argentino. Ennesima bocciatura di questa stagione, infine, per Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è stato il meno votato dai tifosi ed ha chiuso la classifica con il 10,4%.