Irriso dagli avversari e sul mercato, il prezzo di Vlahovic infiamma il web

Piovono offerte estere al cospetto della Juventus per conoscere le condizioni di cedibilità del cartellino del centravanti serbo, porte chiuse da una big europea

Una gamba dentro, l’altra fuori. Come quando accade l’inevitabile e si commette un fallo esattamente al limite della propria area di rigore, lasciando molti dubbi su quella che sarà la decisione definitiva da parte dell’arbitro.

Allo stesso modo la Juventus ha vissuto le ultime ore nell’ansia di conoscere il verdetto definitivo da parte della Corte d’Appello Sportiva, ma non è soltanto di questioni extra-sportive che si parla.

Perché nell’ultimo periodo, sotto il profilo dei risultati maturati, la Juventus ha raccolto davvero poco. E tra gli artefici in negativo della strana, inusuale involuzione bianconera c’è stato proprio lui: Dusan Vlahovic, il prescelto portato a Torino da Firenze con la convinzione che potesse essere persino meglio del più vorace Erling Haaland.

Oggi il centravanti serbo, alle prese con continue ricadute di pubalgia e una condizione mentale tutt’altro che ferrea, continua a far parlare molto di sé anche sul mercato.

Forte della buona valutazione, non si esclude che possa finire realmente nelle mani di una grande pretendente europea.

Al momento, in ogni caso, sono intense le pressioni da parte delle avide realtà di Premier League. Specie il Chelsea, bisognoso di un vero centravanti di spessore che possa permettere a chi come Kai Havertz di tornare a sorridere in un ruolo più congeniale.

Calciomercato, Juve senza Vlahovic? Il Bayern demorde

Se da un lato l’interesse dei ‘Blues’ smuove le acque della dirigenza bianconera, dall’altro c’è un’altra grande realtà che al contrario ha deciso di tirarsi completamente fuori dalla caccia a Vlahovic.

Si tratta del Bayern Monaco, orfano di una vero goleador dall’era di Robert Lewandowski e ben difesosi grazie alla buona annata di Choupo-Moting.

L’attuale seconda posizione nella classifica del campionato di Bundesliga però lascia l’amaro in bocca al neo tecnico Thomas Tuchel, il quale avrebbe comunque preferito evitare di considerare ipotetiche mosse nei confronti della Juventus per il cartellino dell’altalenante serbo.

La conferma sarebbe arrivata a mezzo del giornalista de ‘Sport Bild’, Christian Falk, vicino alla causa bavarese. Stando alle sue parole, non ci sarebbe affatto intenzione di promuovere offerte cash al momento.

Dal mercato al campo, ma sempre parlando di Vlahovic. Ieri il serbo, come del resto tutti i suoi compagni, ha deluso anche ad Empoli dove la Juve è stata sconfitta con un sonoro 4-1.

Empoli-Juve, Henderson prende in giro Vlahovic

Al ‘Castellani’, il serbo è stato anche oggetto di uno ‘sfottò’ da parte dell’empolese Henderson.

Al quarto dei sei minuti di recupero, dopo un battibecco e, lo scozzese si è rivolto al centravanti bianconero dicendogli: “Oh, 80 milioni“. Come a dire, sei stato pagato così tanto (80 milioni è pure la cifra che chiede la Juve per venderlo) e stasera non hai toccato palla.