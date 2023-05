Radrizzani in Italia: svolta per l’acquisto del club

L’imprenditore italiano è arrivato a Bogliasco per trattare l’acquisto della società: possibili novità nelle prossime ore

Sono giorni più che complicati per la Sampdoria. I blucerchiati hanno vissuto una stagione da incubo, in cui pensare al campo era praticamente impossibile.

Le questioni societarie sono state sempre in primo piano, con il rischio fallimento, che ha destabilizzato l’ambiente, non facendo dormire sonni tranquilli ai tifosi. I blucerchiati, come abbiamo visto a San Siro, non hanno mai mollato la squadra, nonostante la paura di vederla in una categoria minore, anche rispetto alla Serie B.

In questi ultimi giorni, però, si è aperto uno spiraglio. Una luce in fondo al tunnel, che porta il nome di Andrea Radrizzani. Il proprietario di maggioranza e presidente del Leeds è sbarcato in Italia in mattinata, e come racconta Sky Sport è arrivato al centro sportivo di Bogliasco, dove ad accoglierlo c’era Alberto Bosco, membro dell’attuale consiglio di amministrazione.

L’offerta per salvare la Sampdoria è ormai pronta, grazie anche al sostegno di Matteo Manfredi e di Jordan Rocca. “Speriamo, incrociamo le dita”, ha affermato Radrizzani, prima di entrare a Bogliasco.

Radrizzani in Italia: niente Inter, c’è la Sampdoria

Il possibile acquisto della Sampdoria può interessare anche l’Inter.

I tifosi nerazzurri e il loro presidente Zhang, hanno chiaramente altro per la testa, con un finale di stagione da vivere da protagonisti, con la finale di Champions League e di Coppa Italia, ma il nome di Radrizzani, qualche settimana fa, è stato accostato anche all’Inter.

E’ evidente che se l’imprenditore italiano dovesse acquisire le quote di maggioranza dei blucerchiati, l’ipotesi nerazzurra svanirebbe completamente.