PAGELLE E TABELLINO ROMA-SALERNITANA 2-2: Dia-Coulibaly globetrotter, Camara disordinato

Pagelle e tabellino di Roma-Salernitana, match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A 2022/23

ROMA

Rui Patricio 6: non compie interventi particolari, ma sul gol di Candreva non può nulla così come su Dia.

Bove 6: schierato in una posizione decisamente diversa dal solito tiene bene la posizione, anche fisicamente e dalla sua parte la Salernitana fa poco. Poi cambia posizione altre 9 o 10 volte, ma non fa una piega.

Smalling 6: oggi contava solo mettere minuti nelle gambe in vista della finale. Piatek non è un cliente comodissimo, comunque non comette sbavature e mostra una buona condizione. Su Piatek non perfetto, ma neanche fortunato.

Ibanez 5,5: non il massimo della vita stasera. Si perde Candreva sul gol, anche se va detto che il pallone di Coulibaly non era semplice da proteggere. In generale poco sicuro. Trova il gol, vanificato dal mani di Belotti. Dal 46′ Llorente 6: va fuori tempo sul gol di Dia e Matic non lo copre. Un errore suo ma non solo. Per il resto poco impegnato.

Zalewski 6: tra i più positivi senza dubbio. Ci mette forza, grinta e personalità, anche a costo di sgroppare in solitaria e arrivare al tiro. Alla Theo Hernandez. Un buon test.

Tahirovic 5,5: oggi un po’ più spaesato, quando la squadra subisce fa fatica a salire in cattedra con la qualità. Ci sta, non fa parte delle sue caratteristiche. Esce all’intervallo. Dal 46′ Matic 6,5: neanche a dirlo, il centrocampo della Roma cambia totalmente volto con lui in campo, ma non serviva una laurea. Personalità e forza, sagacia e peso offensivo. Non a caso il gol del pareggio è proprio il suo, bravo a raccogliere un pallone vacante.

Camara 5: non precissimo in nessuna delle fasi di gioco. Fa fatica sia a verticalizzare che a inserirsi in area, anche perché la Salernitana fa buona densità. Non una grande prova. Anche quando prova a uscire in dribbling la perde quasi sempre. Dal 75′ Cristante 6: il suo peso si sente, in entrambe le fasi. Si mette a giocare a tutto campo, squasi da trequartista che svaria. Anche lui dà la scossa, ma spreca di testa il gol del 3-2.

El Shaarawy 6,5: non è al meglio, si vede. Nel primo tempo non riesce mai a puntare l’avversario o andare sul fondo, né a calciare in porta. Ci riesce in apertura di ripresa, quando è bravissimo a ribattere in gol una respinta di Ochoa.

Wijnaldum 5,5: si cercava un po’ di qualita in più proprio dai suoi piedi, le sue accelerate. Che però non si sono quasi mai viste. Sembra giocare quasi col freno a mano tirato. Dal 67′ Abraham 6: ha una buonissima occasione di testa, gira con forza ma senza precisione. Si muove abbastanza bene.

Solbakken 5: prova decisamente opaca la sua. Qualità nelle giocate da rivedere, spara un paio di cross alle stelle. Male. Dal 46′ Pellegrini 6,5: alza il livello qualitativo della Roma, su questo non c’è dubbio. Mette subito il timbro con la punizione poi ribattuta in rete da El Shaarawy. Poi qualche errorino, ma dà un’altra marcia.

Belotti 5,5: lotta e si sbatte come al solito, lavora di sponsa, cerca di allungare la Salernitana che però è brava a non concedergli la profondità. Sfortunato nel tocco di mano che annulla il gol di Ibanez. Però poi davvero poco altro. Anzi due cross li cicca clamorosamente in area.

Allenatore: José Mourinho 5,5: mette in campo una Roma totalmente rimaneggiata al cospetto di un’ottima Salernitana. Fa una scelta precisa, di pura e semplice preparazione a Budapest. Nella ripresa fa entrare tanti big e la partita cambia, non tanto in qualità quanto per l’atteggiamento e la forza in campo. Vincere sarebbe stato importante visto il -10 alla Juve che pone i bianconeri provvisoriamente a -1 dai giallorossi. L’Europa passa tutta dalla sfida col Siviglia.