Nessuna conferma, l’ultimo annuncio avvicina il big del Barça in Serie A

Nessuna conferma di Xavi sul futuro del big, che può lasciare Barcellona nel prossimo calciomercato estivo. Big di Serie A in agguato

Sono ore frenetiche in casa Juventus e più in generale per il calcio italiano. Anche la UEFA e il presidente Ceferin attendono la nuova sentenza sui bianconeri e il caso plusvalenze.

Per la squadra di Allegri è sempre più a rischio la partecipazione alla prossima Champions League, con effetti inevitabili anche sul prossimo calciomercato estivo. In attesa dei verdetti definitivi, sono comunque diversi i big già accostati alla Juve e non solo. Uno di questi è Ansu Fati, numero 10 del Barcellona sempre più in bilico nel club blaugrana. Il gioiello del Barça, designato come possibile erede di Messi, ha ampiamente deluso le aspettative e sarebbe ora in discussione.

“Il ragazzo è tranquillo e concentrato. Mi interessa solo di lui. Anche io ho vissuto situazioni simili, lo capisco. Lo vedo allenarsi e lo vedo molto bene. Ho fiducia, totale fiducia, in Ansu. Ho parlato tanto con lui e l’ho incontrato tante volte come con tanti altri calciatori. Sono il primo a volere che abbia successo”. Nonostante le recenti dichiarazioni di Xavi, il tecnico blaugrana è tornato a parlare nelle ultime ore stavolta senza confermare la permanenza dell’attaccante.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Xavi su Ansu Fati

In conferenza stampa, Xavi ha gettato nuove ombre sul futuro di Ansu Fati, annunciando che tutto è ancora da decidere in casa blaugrana anche per quanto riguarda il futuro del numero 10.

“Stiamo programmando la prossima stagione, non c’è niente di deciso per nessun giocatore. L’unica cosa che sappiamo è che Busquets non continuerà, è già deciso. Da lì siamo in attesa del ‘fair play’ e di dove possiamo arrivare per rinforzarci. Stiamo aspettando”. Xavi, come anticipato, non blinda Ansu Fati: per il classe 2002, come noto, è sempre alla finestra la Juventus, oltre a Inter e Milan. Vi terremo aggiornati.