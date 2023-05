DIRETTA Serie A, Empoli-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo la sentenza della Corte d’appello, la Juventus scende in campo nell’ultima gara della trentaseiesima giornata contro l’Empoli

Terminata la prima partita con le decisioni della Corte federale d’appello sulla penalizzazione, la Juventus è pronta a giocare la seconda gara di giornata, sul campo dell’Empoli. L’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia ha lasciato più di qualche strascico, anche a livello ambientale, come testimonia il botta e risposta a distanza tra Szczesny e Allegri.

Dopo aver conquistato la salvezza con largo anticipo, la squadra allenata da Paolo Zanetti va a caccia di un’impresa davanti ai propri tifosi. Reduci da tre risultati utili consecutivi, i toscani non potranno contare su Tommaso Baldanzi, vittorioso per 3-2 nella notte contro il Brasile nei Mondiali Under 20. In casa bianconera, il tecnico livornese dovrà fare a meno degli squalificati Juan Guillerme Cuadrado e Danilo, oltre agli infortunati Leonardo Bonucci, Mattia De Sciglio, Nicolò Fagioli e Paul Pogba.

Nei 29 precedenti in Serie A, l’Empoli ha battuto solo 4 volte la Juve e l’ultima vittoria allo stadio Castellani risale al 2007 in Coppa Italia e addirittura al 1999 in campionato. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida.

Empoli-Juventus, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma lunedì 22 maggio alle 20.45, Empoli-Juventus verrà trasmessa in esclusiva du DAZN. Ecco le probabili formazioni:

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Parisi; Grassi, Bandinelli; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik, Vlahovic. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: