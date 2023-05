Telefono bollente dopo il blitz a Madrid: l’Inter lo prende gratis

E’ stato rivelato un incontro andato in scena nella Capitale spagnola tra i dirigenti nerazzurri e l’entourage del calciatore

Nuovo possibile acquisto a parametro zero in casa Inter. Dopo i numerosi colpi messi a segno da Beppe Marotta e Piero Ausilio nelle ultime stagioni, il club potrebbe presto ripetersi con un altro innesto di alto livello per la formazione di Simone Inzaghi in una posizione assolutamente strategica.

Per sopperire l’addio di Milan Skriniar sarebbe stato individuato un sostituto di grande esperienza in rotta con il Real Madrid. Il centrale slovacco, giunto alla sua ultima stagione a Milano a causa della scadenza del contratto, lo scorso gennaio ha siglato un pre-accordo con il Paris Saint Germain per il trasferimento a costo zero dal prossimo 1° luglio. Un divorzio doloroso per l’Inter che ha sperato sino all’ultimo di poter convincere l’ex Sampdoria a firmare un nuovo contratto.

Smaltita la delusione per quello che per anni è stato uno dei principali idoli della tifoseria, il club ha immediatamente iniziato la ricerca di potenziali candidati alla propria difesa. Secondo quanto riferito dal diario ‘Marca’, il profilo ideale sarebbe stato individuato in casa Real Madrid nel nome di Nacho. Anche il centrale spagnolo andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 e sino a questo momento non ha ancora rivelato le sue intenzioni future.

Calciomercato Inter, blitz a Madrid e attesa per il colpo

Come spiegato dal quotidiano spagnolo, il dirigenti nerazzurri – per cercare di anticipare la numerosa concorrenza – lo scorso marzo si sono recati a Madrid per tentare di strappare subito il sì del calciatore.

Ad oggi, in realtà, il centrale non ha ancora comunicato una risposta definitiva, sia all’Inter che al Real Madrid. Il classe 1990 per caratteristiche sarebbe il rinforzo perfetto per il sistema difensivo a tre di Simone Inzaghi. Utilizzato più volte anche da terzino – sia a destra che a sinistra – il difensore è particolarmente duttile e potrebbe rappresentare un’alternativa valida sia a Darmian che a Bastoni nel ruolo di braccetto. Il club nerazzurro aspetta comunque una chiamata, consapevole di non poter attendere all’infinito la decisione del ragazzo.