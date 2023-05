Scatto Roma per anticipare la Juve: nuovo colpo a zero

Dopo Aouar e, forse Ndicka, il club giallorosso punta a mettere le mani su un altro parametro zero di lusso su cui c’è da tempo la Juventus

La Roma si prepara alla finale di Europa League contro il Siviglia rimanendo però attivissima sul mercato. In particolare su quello dei prossimi svincolati. Ha già chiuso per Aouar, in scadenza col Lione, ed è vicina a Ndicka dell’Eintracht.

Non c’è due senza tre. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il General manager Tiago Pinto è al lavoro per regalare a Mourinho un altro parametro zero di lusso.

Parliamo di Youri Tielemans, regista belga che fra quaranta giorni vedrà terminare il suo contratto con il Leicester.

Giovane, ha solo 26 anni, ma esperto, Tielemans alzerebbe senz’altro la qualità della mediana giallorossa.

L’ostacolo è la concorrenza, per lui si parla soprattutto di Arsenal e ci sono sempre dei rumors che chiamano in causa la Juventus, ma la Roma è convinta di avere le ‘armi’ giuste per convincerlo a trasferirsi nella Capitale. Una su tutte, José Mourinho.