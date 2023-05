Quanto costa fondare un Milan club? Ecco quanto serve

Proviamo a capire quanto potrebbe costare fondare un Milan club per permettere ai tifosi rossoneri di riunirsi in un solo luogo.

Vi siete mai chiesti quanto costi fondare un Milan club? Parliamo di un’associazione culturale sportiva con una precisa idea.

Si tratta di riunire i tifosi del Milan per permettergli di vedere, in un locale interamente rossonero, le varie partite del club rossonero.

Un posto che possa accogliere quella parte di tifoseria che, per un motivo o per un altro, non può recarsi allo stadio per sostenere la propria squadra del cuore.

Fondare un Milan club non è operazione semplice; secondo quanto riferito da Studio Allievi Dottori Commercialisti la prima cosa da prendere in considerazione, oltre al locale, è il tipo di clientela a cui rivolgersi (in questo caso i tifosi rossoneri) e, di conseguenza, lavorare con una precisione certosina.

Chi entra a far parte del club? All’interno del Milan Club ci entra chi paga una quota e, proprio per questo, lo si può considerare come un vero e proprio socio. A proposito di soci, sono solo loro che possono entrare a far parte del club.

I soci hanno un ruolo molto importante dal momento che l’investimento fatto per fondare il club deve essere ripagato attraverso le quote annuale dei soci a cui si può anche offrire dei servizi come, ad esempio, il bar come punto ristoro.

Fondare un Milan club: ecco il costo

Passiamo, ora, al discorso economico; sempre secondo quanto riferito da Studio Allievi Dottori Commercialisti, l’investimento da fare è decisamente importante ma (cosa fondamentale da dire) per nulla semplice da calcolare a livello specifico.

Il motivo è molto semplice: oltre al locale che può essere o acquistato o affittato, bisogna anche considerare il costo (variabile) delle varie attrezzature.

In precedenza abbiamo parlato anche del bar come punto ristoro; bene, anche per aprire un bar l’investimento da fare è molto importante. La cosa positiva, per l’investitore, sono le agevolazioni fiscali grazie alle quali si pagano meno tasse.

Queste, dunque, sembrano essere le indicazioni fondamentali per fondare un Milan club e far felici i tifosi rossoneri.