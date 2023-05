Qual è la squadra più tifata a Roma tra Roma e Lazio?

Proviamo a scoprire se, a Roma, i tifosi calcistici sostengono maggiormente la squadra giallorossa o la squadra biancoceleste.

Roma è una città, calcisticamente parlando, molto passionale; il calcio è vissuto intensamente tutti i giorni dell’anno a tutte le ore.

Non esiste un momento della giornata in cui i tifosi non si confrontano su temi riguardanti la propria squadra del cuore.

Nei bar, dal giornalaio, nei posti di lavoro (durante la pausa), a scuola e/o all’università prima dell’inizio delle lezioni: sono tutte occasioni in cui parlare di calcio e far valere il proprio tifo calcistico.

Ma a Roma sono di più i tifosi giallorossi o quelli della Lazio? Iniziamo con il dire come, nella capitale, il derby duri praticamente tutto l’anno.

Il risultato del derby di andata influisce sullo stato d’animo dei tifosi fino al derby di ritorno; in questa stagione, ad esempio, i biancocelesti si sono aggiudicati entrambe le sfide e questo ha sicuramente fatto piacere al popolo biancoceleste. Ora, però, proviamo a rispondere alla domanda.

Roma o Lazio? Ecco quale squadre è maggiormente tifata nella capitale

I tifosi di Roma e Lazio, come quelli di tutte le squadre, sono sparsi per il mondo; stiamo parlando, infatti, di due club molto importanti nonostante non siano tra i primi per trofei vinti.

La risposta alla domanda sembra andare a favore dei colori giallorossi; nella capitale, stando all’indagine di StageUp-Ipsos sul tifo, si stima che i tifosi della Roma sia tre volte quelli della Lazio in un rapporto 3 a 1.

Il dato può, in un certo modo, essere confermato dal supporto che il popolo giallorosso fornisce alla sua squadra quando questa gioca in casa.

L’Olimpico, specialmente da quando è arrivato Mourinho, è quasi sempre tutto esaurito fornendo uno spettacolo invidiabile a livello di coreografie. Diverso il discorso per la Lazio che non sempre riesce a riempire totalmente lo stadio.

In una città dove si vive calcio, si respira calcio e si parla di calcio praticamente ventiquattro ore al giorno, i tifosi della Roma possono festeggiare il primato del tifo cittadino. Un dato statistico che sicuramente fa piacere ad un popolo che, ogni stagione, cerca di primeggiare sui rivali di sempre

Nella capitale, dunque, sembrano essere molto di più i tifosi giallorossi rispetto a quelli biancocelesti; una differenza sostanziale (rapporto tre a uno) che, a livello calcistico, conta relativamente. In questa stagione, come precedentemente accennato, la Lazio si è aggiudicata entrambi i derby con due vittorie per uno a zero.