Osimhen contro Spalletti: reazione eloquente dopo il cambio

Victor Osimhen reagisce in maniera rabbiosa dopo la sostituzione decisa da Spalletti: il nigeriano visibilmente scontento

Furia Osimhen durante Napoli-Inter. Il centravanti nigeriano ha reagito in maniera molto rabbiosa alla sostituzione voluta da Spalletti.

Il tecnico di Certaldo ha deciso di mandare in campo Simeone e Raspadori, richiamando in campo Osimhen e Elmas, sul punteggio dell’1-0 per gli azzurri grazie al gol di Anguissa. Un cambio che non è andato giù al 9 azzurro, in lotta con Lautaro Martinez per vincere la classifica marcatori.

Osimhen così nel lasciare il terreno di gioco prima lancia la mascherina per terra, quando rientrando in panchina non stringe la mano al tecnico. Una reazione giustificata dalla voglia, appunto, di andare in gol e staccare ulteriormente il rivale nella corsa allo scettro di re dei bomber.

Attualmente la classifica marcatori vede Osimhen in testa con 23 reti, seguito da Lautaro Martinez a quota 20 reti. Un bottino che il nigeriano avrebbe voluto provare ad aumentare negli ultimi venti minuti di Napoli-Inter.

Napoli-Inter, Osimhen rasserenato in panchina

La rabbia di Osimhen è stata parzialmente sbollita dopo la rete del 2-1 siglato da Di Lorenzo.

Il capitano azzurro è andato, infatti, ad abbracciare Spalletti, accompagnato da tutta la squadra. L’abbraccio collettivo ha visto partecipare anche lo stesso attaccante che ha stretto a sé Di Lorenzo.