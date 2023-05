Lascia la Juve per un’altra big: Allegri candidato alla panchina

L’allenatore toscano è stato inserito nell’elenco dei candidati alla panchina del club dopo l’eliminazione dalla Champions

Sono giorni bollenti in casa Juventus dopo la deludente sconfitta rimediata giovedì sera a Siviglia. Il club bianconero, dopo aver solamente sfiorato l’approdo in finale di Europa League, dovrà attendere l’esito dell’udienza del prossimo lunedì 22 maggio dinnanzi alla Corte Federale d’Appello per scoprire quale sarà il suo futuro in campionato.

In vista della prossima estate si prevede in ogni caso una possibile rivoluzione sia in dirigenza che in rosa. A partire dalla figura di Massimiliano Allegri, legato alla Juventus da altri due anni di contratto, ma allo stesso tempo in bilico dopo i risultati di quest’ultima stagione. Il tecnico, dopo l’eliminazione europea, chiuderà ancora una volta l’annata con zero titoli in bacheca. Una stagione per la verità condizionata sotto certi aspetti dalle note vicende extra campo che hanno coinvolto la società bianconera.

Ad ogni modo, i recenti risultati sportivi hanno portato ad un’esposizione pericolosa dell’allenatore toscano che adesso rischia di poter chiudere in anticipo la sua seconda avventura a Torino. A corroborare questa ipotesi, poi, sono le ultime voci che arrivano dalla Spagna e che vedrebbero lo stesso Allegri nell’elenco dei candidati di una delle panchine più ambite d’Europa, peraltro già sulle sue tracce nelle passate stagioni.

Calciomercato Juve, Allegri nella lista del Real Madrid

Come riportato da ‘El Nacional’, il Real Madrid potrebbe presto tornare alla carica di Massimiliano Allegri dopo averlo già avvicinato nell’estate del 2021.

Dopo essere stato eliminato dalla Champions League con una sconfitta sonora rimediata contro il Manchester City, Carlo Ancelotti ha ricevuto parecchie critiche per l’atteggiamento mostrato in semifinale. L’allenatore italiano gode di parecchio credito al Real Madrid, conquistato lo scorso anno con la vittoria della Champions nella finale di Parigi. Tuttavia, con un anno di contratto ancora a disposizione, la sua permanenza nella Capitale spagnola non è certa.

Per questa ragione, il nome di Allegri è stato inserito nella lista dei candidati per la panchina ‘blanca’. L’allenatore toscano, in caso di esonero di Ancelotti, dovrebbe comunque vedersela con candidati di altissimo livello come Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann e Xabi Alonso.