Il piano per far tornare Ronaldo: tifoso paga ingaggio e prende percentuale

L’attaccante portoghese ha lasciato il calcio europeo lo scorso novembre siglando la rescissione contrattuale con il Manchester United

Nonostante il trasferimento dello scorso gennaio alla corte dell’Al-Nassr, il nome di Cristiano Ronaldo continua a risuonare forte in Europa. E’ vero che il livello del centravanti portoghese si è comprensibilmente abbassato nell’ultima stagione, ma le sue qualità potrebbero ancora far comodo a diversi top club.

CR7, che grazie al contratto milionario con la formazione saudita è diventato il calciatore più pagato al mondo, non ha in effetti mai scartato la possibilità di tornare a giocarsi ancora una volta obiettivi importanti. Smentita nei mesi scorsi l’esistenza di una clausola sul suo contratto che gli avrebbe consentito di firmare per il Newcastle in estate in caso di qualificazione Champions, l’attaccante si è messo subito a disposizione dell’Al-Nassr, diventando immediatamente un punto di riferimento del club.

Come accennato, però, non mancano le suggestioni che vedrebbero nuovamente Cristiano Ronaldo di ritorno nel calcio europeo. A tal proposito, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Abendzeitung’, un imprenditore tedesco avrebbe pensato ad una folle idea pur di convincere il Bayern Monaco ad ingaggiare il centravanti portoghese. Si tratta di Markus Schon, tifoso del club bavarese disposto a farsi carico di una parte dell’ingaggio del calciatore.

Calciomercato, folle idea per Cristiano Ronaldo

L’imprenditore tedesco avrebbe addirittura inviato una mail all’ad del Bayern Monaco Oliver Khan, prospettandogli il piano ideato per arrivare a CR7.

Questo è stato il contenuto dell’appello inviato da Schon al Bayern Monaco: “Ci impegneremo a pagare il prezzo in eccesso rispetto a un importo base da definire se la nostra azienda sarà chiaramente percepita come ‘agevolatrice’ del trasferimento. In caso di firma, ci aspettiamo una quota dei proventi della maglia per limitare il nostro rischio finanziario”.

Ovviamente, rispetto ai quasi 200 milioni a stagione guadagnati all’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo dovrebbe ridursi nettamente l’ingaggio per poter rientrare nel budget previsto dal ricco imprenditore. Secondo Schon, però, l’investimento verrebbe per buona parte ricavato dagli introiti derivanti dal merchandising e dalla vendita della maglie ai tifosi di tutto il mondo.