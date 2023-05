“Hotel devastato e personale maltrattato”: è caos in ritiro

Giorni movimentati nel ritiro dell’Iraq in Argentina dove si sta svolgendo il Mondiale under 20: arriva anche la smentita ufficiale

Nel pieno di un finale di stagione assolutamente concitato, in queste ore ha preso il via il Mondiale under 20 in Argentina. Una rassegna iridata molto attesa, perché mette in mostra alcuni dei talenti più interessanti del panorama mondiale. I gioellini di domani. Non a caso stanotte hanno debuttato anche i padroni di casa, con Matias Soule della Juventus tra i protagonisti nella vittoria sull’Uzbekistan.

Questa sera alle 23 toccherà invece all’Italia, che esordirà contro il Brasile. Domani invece sarà il turno dell’Uruguay e soprattutto dell’Iraq che ha vissuto un ritiro decisamente movimentato. Questo infatti è quello che racconta la prestigiosa agenzia di stampa ‘AFP’, secondo cui la delegazione irachena è stata accusata di “devastazioni” nella struttura in cui alloggia a La Plata. L’hotel di chiama Dazzler e appunto le indiscrezioni parlano di accuse da parte del personale per “maltrattamenti e ripetuti atti di vandalismo all’interno delle stanze e della struttura”. A raccogliere la denuncia sarebbe stato il personale di polizia addetto alla sicurezza della delegazione irachena. Addirittura una dipendente dell’hotel avrebbe denunciato “insulti e palpeggiamenti da parte di diversi membri della delegazione irachena”. Che sarebbe quindi responsabile di aver creato il caos anche tra i corridoi e aver danneggiato un ascensore. Tutte accuse che ovviamente sono state respinte al mittente dalla federazione asiatica.

Iraq under 20, caos in hotel: il comunicato ufficiale

Nelle ore successive alle indiscrezioni della stampa, la federazione irachena ha diffuso un comunicato in cui smentisce categoricamente: “La direzione della delegazione assicura che va tutto bene e che nulla ha turbato la quiete della squadra. Tutti devono mostrare responsabilità e cautela nel trattare le informazioni, soprattutto perché la Nazionale è in attesa di una partita importante”.

Il responsabile della reception Maximiliano Sanabria avrebbe poi denunciato i comportamenti della delegazione irachena tra “scorribande in mutande nei corridoi dell’hotel, atti di vandalismo nelle stanze e danneggiamenti vari, tra cui un ascensore messo fuori uso, ma anche insulti e maltrattamenti a una traduttrice. Atteggiamenti mai visti e comportamenti inappropriati”. Restano una denuncia formale presentata dal personale dell’hotel e anche l’allontanamento del responsabile del personale di sicurezza che ha raccolto le accuse contro la delegazione irachena.