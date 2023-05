DIRETTA Serie A, Lecce-Spezia | Formazioni UFFICIALI LIVE

Partita decisiva nella lotta per non retrocedere, Lecce-Spezia verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Tra i migliori arbitri nel panorama europeo, Maurizio Mariani arbitrerà nel lunch match della trentaseiesima giornata di Serie A Lecce-Spezia. Una designazione che la dice lunga sull’importanza della partita, fondamentale per decidere le sorti della corsa salvezza. Complice la sconfitta del Verona di ieri contro l’Atalanta, i punti in palio oggi sono di vitale importanza per le due squadre.

Attualmente a pari punti con gli scaligeri in classifica (30), la squadra allenata da Leonardo Semplici arriva dalla preziosa vittoria contro il Milan della scorsa settimana e cercherà di donare un’altra gioia ai propri tifosi. In caso di successo, la compagine ligure scavalcherebbe anche gli avversari di oggi, attualmente fermi a quota 32 lunghezze. Anche l’undici di Marco Baroni arriva a questa sfida sulle ali dell’entusiasmo, dopo aver conquistato un prezioso pareggio per 2-2 in casa della Lazio.

Oltre ai giocatori infortunati, alla sfida di oggi non prenderanno parte Kelvin Amian e Lameck Banda, squalificati dal giudice sportivi perché ammoniti da diffidati nel precedente turno. Calciomercato.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale sulla gara dello stadio “via del Mare”.

Lecce-Spezia, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma domenica 21 maggio alle ore 12.30, Lecce-Spezia sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) NOW e in streaming su DAZN, Sky Go, NOW. Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Oudin, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Dragowski; Ampadu, Wisnieeski, Nikolaou; Gyasi, Esposito, Ekdal, Bourabia, Reca; Nzola, Shomurodov. All. Semplici.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan* 64, Atalanta* 61, Roma 59, Monza* 52, Bologna* 50, Fiorentina e Torino 49, Udinese 46, Sassuolo* 44, Empoli 39, Salernitana 38, Lecce 32, Verona* e Spezia 30, Cremonese* 24, Sampdoria* 18.

*una partita in più