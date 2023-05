Come diventare un allenatore di calcio? La guida: ecco come fare

Non solo il calciatore; tra i sogni dei ragazzi troviamo anche quello di fare l’allenatore. Vediamo cosa fare per diventare un tecnico.

Il calciatore è, probabilmente, il sogno di molti; diventare giocatori professionisti, segnare un gol decisivo per la propria squadra del cuore, è il desiderio che si ha fin da piccoli.

Bisogna, però, considerare anche il sogno di diventare allenatori; il tecnico è un’altra professione che attira molti ragazzi. Potersi sedere su una panchina di calcio e avere la responsabilità della propria squadra è un qualcosa che farebbe piacere a diverse persone.

Ovviamente non è un percorso semplice e non tutti riescono a diventare allenatori; andiamo a vedere cosa bisogna fare per svolgere questo mestiere.

Allenatore di calcio: i cinque step da fare

Come riportato da Calcio e Finanza ci sono diversi passaggi da fare per diventare allenatori di calcio; il primo è il corso per Allenatori Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence.

Si tratta di un corso a cui possono partecipare tutti e dura la bellezza di dieci settimane con 123 ore di lezioni e 20 ore di tirocinio.

Una volta svolto questo passaggio bisogna andare a svolgere il secondo step, ovvero il corso per Allenatore Dilettante Regionale. In questo caso siamo di un corso più approfondito che prevede la consegna del patentino con licenza D e permette di allenare a livello dilettantistico.

Passiamo, sempre facendo riferimento a Calcio e Finanza, al terzo passaggio. In questo caso facciamo riferimento all’abilitazione UEFA B che si ottiene in un modo molto semplice: basta avere la licenza C e la licenza D.

Entriamo, ora, nel vivo. Grazie all’abilitazione UEFA B, infatti, si può fare il corso per allenatore professionista di seconda categoria UEFA A.

Siamo di fronte ad un corso molto importante sia perché viene svolto a Coverciano sia perché rappresenta il primo vero passo per poter diventare tecnici professionisti.

Superare questo corso offre diverse occasioni; i tecnici, infatti, possono allenare le squadre primavera, le squadre femminili e maschili fino alla Serie C. Inoltre si può anche diventare i secondi allenatori in Serie A e in Serie B.

Concludiamo con l’ultimo passaggio, il corso per allenatore professionista di prima categoria UEFA pro. Anche in questo caso si tratta di un corso svolto a Coverciano e che permette, una volta superato, di allenare squadre di Serie A e squadre di Serie B.

Ovviamente diventare allenatori non è gratis e, anche per questo, non tutti se lo possono permettere.

Sempre facendo riferimento a Calcio e Finanza, ci accorgiamo di come (nel complesso) per diventare allenatori servano più di undici mila euro. Un prezzo sicuramente non accessibile a tutti.