Clamoroso Napoli, via Spalletti: hanno già scelto Allegri

Il Napoli potrebbe separarsi da Spalletti e affidare la panchina ad un altro tecnico: scelta clamorosa, c’è Allegri

Resta o va via? Tra Napoli e Luciano Spalletti sono giorni di riflessioni e decisioni. Come raccontato da Calciomercato.it, ogni soluzione è ancora aperta con il tecnico di Certaldo che interessa in Premier League ma potrebbe diventare nome buono anche per il Milan in caso di separazione da Pioli. E in azzurro?

Il presidente De Laurentiis ha abituato a colpi di teatro quando si tratta di scegliere un nuovo allenatore: da Benitez ad Ancelotti, passando per Sarri, il patron dei partenopei ha sempre saputo spiazzare nel decidere la guida tecnica. Potrebbe farlo anche questa volta, con il tricolore cucito sul petto, qualora l’esperienza di Spalletti giungesse al capolinea. Di nomi ne sono già usciti diversi: da Conte a Nagelsmann, da Gasperini a Italiano, passando per Massimiliano Allegri.

Profili diversi, da big dall’elevato ingaggio a emergenti, per una stagione complicata visto che si partirà con i favori del pronostico e tutti i riflettori puntati. Su chi ricadrà la scelta? A deciderlo sono stati i lettori di Calciomercato.it rispondendo al sondaggio pubblicato sul canale Telegram.

Calciomercato Napoli, Allegri il post Spalletti: scelta fatta

Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli al posto di Luciano Spalletti. E’ questo lo scenario votato con maggior convinzione su Telegram. Il tecnico della Juventus, legato ai bianconeri da altri due anni di contratti, ha ricevuto il 27% di voti. Subito dietro, Vincenzo Italiano, protagonista nelle coppe per la Fiorentina: per lui il 26% di preferenze.

Più staccati Gian Piero Gasperini e Antonio Conte che hanno ricevuto rispettivamente il 13% e il 14% di voti. A chiudere ci sono due tecnici stranieri: sia Rafa Benitez che Julian Nagelsmann sono stati votati dal 10% degli utenti che hanno risposto al nostro sondaggio.

Allegri davanti a tutti quindi, con il tecnico livornese che è stato nelle mira del Napoli anche in passato. Lo stesso De Laurentiis ha confermato di avergli parlato prima di virare su Spalletti quando c’era da decidere il sostituto di Gattuso. Ora potrebbe riprovarci: la scelta, almeno quella degli utenti di Cm.it, è già stata fatta.