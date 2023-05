Rosa Fiorentina, giocatori in squadra e ruoli, l’organico completo dei viola

La Fiorentina 2022-23 è composta da grandi campioni e giovani promesse. Scopriamo insieme la rosa guidata da Vincenzo Italiano.

Con l’arrivo di Rocco Commisso la Fiorentina è cresciuta moltissimo sotto il piano dei risultati e la rosa 2022-23 è di primo livello.

Qualcuno ha saputo vincere grandi trofei nel corso della propria carriera, mentre altri sono dei giovani ancora da lanciare nel grande calcio. Conosciamo dunque nel dettaglio la rosa viola.

Portieri Fiorentina 2023

La stagione 2022-23 ha visto alternarsi ben quattro portieri tra i pali della Fiorentina. L’addio di Pierluigi Gollini a metà della stagione è stato sorprendente, ma Terracciano ha dimostrato di essere un portiere di livello e assolutamente affidabile.

Michele Cerofolini

Fin dall’inizio della stagione è stato il terzo portiere della Fiorentina, ma quest’anno ha avuto modo di vedere il campo in due occasioni. Titolare contro Sampdoria e Udinese è sempre riuscito a mantenere la porta inviolata e dopo tanti prestiti punta a rimanere in viola con la sua maglia numero 31.

Salvatore Sirigu

Campione d’Europa nel 2021 da secondo portiere, il coronamento di una carriera favolosa. Salvatore Sirigu ha giocato tanti anni anche con il Paris Saint Germain, ma a Firenze è arrivato nel gennaio 2023 in seguito a uno scambio con Gollini e contro la Cremonese ha indossato in viola il numero 56.

Pietro Terracciano

Parte sempre come riserva e finisce costantemente per diventare il titolare. Pietro Terracciano arrivò a parametro zero dall’Empoli nel 2019 e da allora è diventato un idolo a Firenze. Alcune sue parate sono ormai entrate nella leggenda e difficilmente qualcuno gli toglierà nel breve periodo il suo numero 1.

Difensori Fiorentina 2023

In questa stagione non sono mancate le sbavature difensive, ma la Fiorentina ha una retroguardia di primo livello. La media voto di Milenkovic è tra le più alte di tutta la Serie A e giocatori come Igor o Martinez Quarta sono di assoluto livello.

Cristiano Biraghi

Capitano della Fiorentina dal 2021, Cristiano Biraghi è arrivato a Firenze nel 2017 dopo la stagione al Pescara. Complessivamente l’operazione è costata solo 2,5 milioni di Euro, davvero pochissimo visto il suo rendimento in campo e il numero 3 è di sua proprietà.

Dodò

Non è stato semplice l’inserimento in Serie A per il terzino destro brasiliano Dodò, ma la sua prima annata toscana è stata positiva. La Fiorentina ha investito molto, ben 14,5 milioni di Euro per poterlo prelevare dallo Shakhtar Donetsk, e affidargli la maglia numero 2.

Igor

Grande colpo della Fiorentina che da qualche stagione sta beneficiando delle prestazioni di uno dei migliori centrali del campionato. Scuola Red Bull è stato portato in Italia dalla Spal dopo gli anni a Salisburgo e i viola lo hanno acquistato per 6,5 milioni di Euro e gioca con il numero 98.

Lucas Martinez Quarta

Difensore che in Argentina è considerato come uno dei migliori nel ruolo. Straordinaria la sua avventura con il River Plate, dove vinse anche la Copa Libertadores nel 2018, è arrivato a Firenze nel 2020 per 6 milioni di Euro. Al numero 28 manca ancora l’ultimo salto di qualità definitivo per diventare una colonna viola.

Nikola Milenkovic

Il ragazzo classe 1997 è ormai considerato da tutti come uno dei migliori difensori del campionato. Arrivato a soli 20 anni dal Partizan di Belgrado per 5 milioni di Euro, Milenkovic è cresciuto tantissimo in questi anni. Vediamo se qualcuno riuscirà a scucirgli di dosso la maglia numero 4.

Luca Ranieri

Ragazzo scuola Fiorentina, finalmente è riuscito a rimanere nella viola in questa stagione. Difensore eclettico e capace di giocare in tutti i ruoli della retroguardia, si è rivelato una preziosa pedina nella lunga stagione toscana. In campo gioca con il 16.

Aleksa Terzic

La presenza di Biraghi sulla sua corsia non lo ha aiutato, ma Aleksa Terzic ha comunque fatto vedere tutte le sue qualità. Terzino sinistro di spinta, capace di segnare anche un gol contro la Sampdoria, è stato acquistato nel 2019 dalla Stella Rossa per 1,7 milioni e gioca con il numero 15.

Lorenzo Venuti

Bandiera della Fiorentina e ragazzo cresciuto nel settore giovanile, Lorenzo Venuti ha sempre gettato il cuore oltre l’ostacolo per la causa. Dopo tanti prestiti è tornato a Firenze nel 2019 per rimanerci quanto più tempo possibile e farsi apprezzare con il suo 23.

Centrocampisti Fiorentina 2023

Qualità e quantità è il motto di Vincenzo Italiano, con la tecnica che di certo non manca a Firenze. Dal campione d’Europa Gaetano Castrovilli fino all’eterno Jack Bonaventura e passando fino alla grande sorpresa del Mondiale Sofyan Amrabat, insomma la qualità non manca di certo.

Sofyan Amrabat

Splendida rivelazione del Mondiale del 2022 con il suo Marocco, Sofyan Amrabat è il leader tecnico della Fiorentina. Il centrocampista è arrivato nel 2020, con i viola che spesero 10 milioni per prelevarlo dal Brugge e riportarlo al Franchi dopo un anno in prestito al Verona. Ora gioca con il numero 34.

Antonin Barak

L’asse Verona-Firenze ha portato bene anche con il centrocampista Antonin Barak, con il ceco che è stato acquistato quest’estate con un prestito di 1,5 milioni di Euro. Le sue prestazioni hanno fatto sì che a gennaio venissero versati altri 8,5 milioni per il riscatto e trattenere in viola il numero 72.

Giacomo Bonaventura

Uno dei centrocampisti più completi di questi ultimi anni in Serie A, una vera e propria garanzia. Giacomo Bonaventura è arrivato a parametro zero dal Milan nell’estate del 2020 e a Firenze ha continuato a dimostrare la sua grande classe facendo brillare i numero 5.

Gaetano Castrovilli

Il numero 10 della Fiorentina è riuscito a vincere l’Europeo del 2021, anche se solamente da comprimario. Castrovilli è stato acquistato nel 2017 dal Bari per 1,7 milioni di Euro e dopo un anno a Cremona è tornato in pianta stabile a Firenze. Per ora gli manca il grande salto di qualità.

Alfred Duncan

Giocatore scuola Inter che da diversi anni risulta essere tra i centrocampisti con le medie voto più alte del campionato. Difficilmente gli allenatori rinunciano alla sostanza di Alfred Duncan, con i viola che lo pagarono ben 15 milioni nel 2020 per acquistarlo dal Sassuolo e affidargli la maglia numero 32.

Jonathan Ikoné

Sicuramente è stato uno dei migliori giocatori dell’anno 2022-23, con il francese Ikoné che nel suo secondo anno italiano ha saputo farsi apprezzare per gol e giocate. La Fiorentina lo aveva acquistato nel gennaio 2022 da Lille spendendo 14 milioni di Euro e affidandogli la maglia numero 11.

Rolando Mandragora

Centrocampista di grande talento, capace di svolgere perfettamente sia il ruolo di regista che quello di interno. Rolando Mandragora è arrivato a Firenze nel 2022 in seguito a un versamento di 8,2 milioni di Euro nelle casse della Juventus e per lui era pronta la maglia numero 38.

Riccardo Saponara

Trequartista dal piede molto educato, Riccardo Saponara ha dovuto aspettare Vincenzo Italiano per imporsi a Firenze. Acquistato nel 2018 per 10,5 milioni di Euro dall’Empoli, è stato spesso prestato in giro per l’Italia, prima di ben figurare in viola con il suo numero 8.

Attaccanti Fiorentina 2023

Ci si aspettava forse un pizzico di più dagli attaccanti della Fiorentina, ma di sicuro Arthur e Jovic si sono dimostrati un’affidabile coppia gol. Il brasiliano è stato forse la grande rivelazione della stagione ed è diventato in breve tempo l’idolo della Curva Fiesole.

Arthur Cabral

Grande colpo della Fiorentina nel mercato di gennaio 2022, con Arthur Cabral che aveva il difficile compito di rimpiazzare Dusan Vlahovic. Per lui sono stati spesi ben 14 milioni di Euro, versati nelle casse del Basilea, ma ora il suo numero 9 brilla soprattutto nelle notti europee dei gigliati.

Josip Brekalo

Colpo del gennaio 2023 della Fiorentina, con il croato che è tornato in prestito in Italia dopo la precedente esperienza a Torino. I viola lo hanno prelevato dal Wolfsburg e in questi primi mesi ha avuto delle difficoltà di ambientamento, ma il calciatore è di primo livello con il suo 77 sulle spalle.

Nicolas Gonzalez

La grande stella della Fiorentina è sicuramente il fantasista Nico Gonzalez, esterno e trequartista capace di segnare e far segnare. Venne acquistato nel luglio del 2021 per ben 23 milioni di Euro dallo Stoccarda, subito dopo la vittoria della Copa America, e la sua maglia è la 22.

Luka Jovic

Pochi avrebbero immaginato che la Fiorentina avrebbe potuto strappare Luka Jovic dal Real Madrid. In Spagna il serbo ha faticato moltissimo e anche a Firenze non sta confermando i suoi numeri eccezionali di Francoforte, con soli 4 gol in Serie A. Il suo numero di maglia con i viola è il 7.

Christian Kouamé

Attaccante classe 1997 che a Firenze è sempre partito come riserva, salvo poi guadagnarsi sempre più spazio durante la stagione. Kouamé era stato acquistato per ben 11 milioni di Euro dal Genoa nel 2020 e da allora gioca con i viola, salvo un prestito all’Anderlecht. Attualmente gioca con il numero 99.

Riccardo Sottil

Uno dei migliori talenti che siano usciti negli ultimi dal florido vivaio della Fiorentina. Riccardo Sottil ha trovato sempre più spazio con i gigliati dopo aver ben figurato nei prestiti di Pescara e Cagliari. Giocatore prezioso soprattutto a gara in corso si sta facendo apprezzare con il suo numero 33.

Giocatori della Primavera aggregati in Prima Squadra

La rosa della Fiorentina 2022-23 è un ottimo mix tra esperienza e gioventù e dunque Vincenzo Italiano ha attinto davvero molto poco dalla Primavera. L’unico che ha avuto modo di vedere anche il campo è stato il giovane Alessandro Bianco.

Il ragazzo classe 2002 infatti è sceso in campo in ben cinque occasioni in Serie A, potendo anche partire da titolare contro il Monza e il Sassuolo nel gennaio 2023. Un centrocampista che davanti alla difesa ha dimostrato fin da subito grande intelligenza tattica.

Valore rosa Fiorentina

La Fiorentina 2022-23 ha una rosa che vale, stando a quanto riportato da transfermarkt.it, ben 236,60 milioni di Euro. Il punto di forza dei toscani sembra essere l’attacco, infatti il suo valore arriva a 96,50 milioni di Euro.

Il secondo reparto più costoso invece è la difesa con un totale di 70,80 milioni, il che gli permette di superare di poco il centrocampo fermo a 66,10 milioni di Euro. Chiudono i portieri che si stanziano solamente a 2,9 milioni di Euro.