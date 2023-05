Retrocessione in Serie B: Chiné ‘demolisce‘ la Juventus

Il nuovo deferimento della Procura FIGC potrebbe costare caro alla Juventus. Dalla nuova penalizzazione al rischio retrocessione: lo scenario è clamoroso

Situazione delicata in casa Juventus. La sconfitta patita dai bianconeri nella sfida di ritorno contro il Siviglia è costata carissimo agli uomini di Allegri che hanno gettato alle ortiche la possibilità di strappare il pass per la finale di Budapest. Nel frattempo, però, la “Vecchia Signora” sarà attesa da ulteriori sfide anche fuori dal rettangolo verde.

Nella giornata di lunedì, infatti, è attesa la decisione della Procura Federale sulla questione plusvalenze. Dopo la pubblicazione delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni la penalizzazione precedentemente inflitta ai bianconeri dovrebbe essere rimodulata, ruotando attorno al tema dell’afflittività della pena. Principio da non trascurare che dovrebbe precludere in maniera importante l’accesso di Di Maria ai compagni alla prossima edizione della Champions League. Qualche ora fa, però, con un comunicato apparso sul sito della FIGC è stato ufficializzato anche il deferimento della Juventus in merito alla manovra stipendi.

Juventus, caso manovra stipendi: “Retrocessione in Serie B”

La Corte Federale d’Appello ha posto in auge la violazione delle manovre stipendi, dei rapporti con gli agenti e rapporti di partnership con altri club. Alla Juventus è stata infatti contestata la responsabilità diretta ed oggettiva – per l’articolo 6 – a causa dei comportamenti dei propri dirigenti. Il deferimento è avvenuto in violazione dell’articolo 4.1, quello legato alla lealtà sportiva: Chiné ha comunque deciso di affrettare i tempi, con il procedimento che è previsto per giugno.

Difficile al momento ipotizzare quali potrebbero essere i risvolti futuri. Il club bianconero, per adesso, non ha mosso passi concreti in vista di un eventuale patteggiamento, che comunque sarebbe possibile anche dopo il deferimento della Procura Federale. Secondo quanto riferito da Marcello Chirico, però, Chiné potrebbe infliggere una nuova stangata alla Juventus. Come evidenziato da Chirico, infatti, il Procuratore Federale parrebbe essere intenzionato a chiedere la retrocessione della Juventus in Serie B. Una richiesta shock che farebbe saltare il banco, aprendo le porte a scenari clamorosi. Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che ora come ora ogni scenario non può essere escluso a priori.