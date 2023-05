Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 20 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 20 maggio 2023

L’apertura de La Gazzetta dello Sport è dedicata alla situazione dei bianconeri, che ieri hanno ricevuto il deferimento anche per il filone legato alla manovra stipendi: “JUVE CHE BOTTE”. Il sottotitolo al riguardo è: “Sempre più a rischio l’Europa che conta”. Il taglio alto della rosea è, invece, dedicato alle italiane in finale delle competizioni europee: “Missione 3 Coppe”. Spazio anche al mercato dei top club italiani: “Milan, c’è un attacco da ricostruire. Sale Scamacca“; “Napoli, alta tensione ciao Spalletti, ADL già al lavoro”; “Da Vlahovic a Chiesa, anche i big in discussione”.

Il ‘Corriere dello Sport’ mette in prima pagina i guai della Juventus: “LA VOGLIONO FUORI”. Mentre i bianconeri sono preoccupati per quanto succede in campo e, soprattutto, fuori dal campo, gli altri club italiani si godono il momento. “Pazzi di Mou, Roma sogna”; “Mago Italiano per la storia”. In casa Napoli, tuttavia, la situazione inizia a farsi intricata: “De Laurentiis: “Non posso tarpare le ali a Spalletti“. A dare uno scossone ai rossoneri, invece, ci pensa Stefano Pioli: “Milan, basta lacrime”.

‘Tuttosport’ apre sul secondo deferimento e sul futuro della panchina della Juventus: “SEMPRE MENO ALLEGRI“. Il sottotitolo è il seguente: “Juve, seconda stagione senza successi, dentro la squadra monta il malumore”. A rischiare, in questo senso, è il tecnico livornese. Sulle questioni giudiziarie, il quotidiano torinese titola: “Deferita, ma la Juve dialoga”. Infine, gli altri titoli di giornata: “Spalletti e Mou, vincere e dire ciao”; “Toro e se fosse Europa League?”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 20 maggio 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Spagna il quotidiano ‘Sport’ celebra la vittoria della Liga da parte del Barcellona: “LA FIESTA DE LOS CAMPEONES”. Nel taglio alto, invece, si parla dell’eliminazione dei blaugrana dalle final four di basket: “El Barca KO en la Final Four”. In Inghilterra, invece, il ‘Daily Express’ avvisa l’Inter sulle intenzioni belligeranti di Pep Guardiola: “EYES ON THE PRIZE”. Il Manchester City potrebbe chiudere il discorso Premier League nel weekend.