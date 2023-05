Pioli perde i pezzi: altri tre out per Milan-Sampdoria

Le ultime in casa rossonera in vista della sfida contro i blucerchiati di stasera. Il Diavolo con l’attacco decimato

Continua l’incubo infortuni in casa Milan. I rossoneri devono fare i conti con altri tre nuovi stop.

Stefano Pioli, costretto a rinunciare già a Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic, per la partita contro la Sampdoria, valevole per la 36esima giornata di Serie A, dovrà fare a meno anche di Divock Origi, Ante Rebic e Aster Vranckx.

L’attaccante belga si è fermato per via di un affaticamento muscolare all’adduttore sinistro; il croato, invece, non potrà esserci a causa di un trauma conclusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Per quanto riguarda il centrocampista, infine, lo stop è dovuto ad un’infiammazione al pube. I tre giocatori, dati in partenza a fine stagione, perdono, dunque, un’occasione per provare a cambiare il loro destino, che sembra sempre più scritto.