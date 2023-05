Paredes riscattato: la Juventus lo inserisce nello scambio

La Juventus targata mister Allegri avrebbe in mente di riscattare Leandro Paredes e in seguito girarlo in uno scambio: suggestione ritorno

Ora il rischio è aumentato ulteriormente. La Juventus potrebbe non riuscire a prendere parte alla prossima edizione della Champions League. In tal senso, ne sapremo di più lunedì 22 maggio, quando andrà in scena la nuova udienza della Corte d’Appello Federale.

Ad oggi, dunque, non c’è nulla di certo, ma a brevissimo giungerà un’altra sentenza che consentirà di avere un quadro più chiaro della situazione. Quel che è certo è che senza la partecipazione alla corsa per la coppa dalle grandi orecchie, il club di Exor dovrà un po’ arrangiarsi in ambito di calciomercato. Presumibilmente, infatti, la campagna acquisti sarà caratterizzata da sacrifici, a meno di una cessione pesante con Dusan Vlahovic maggior indiziato.

Ma non solo, perché diverse pedine della rosa bianconera potrebbero salutare in estate. Ad esempio, a meno di sorprese, Leandro Paredes non proseguirà la propria avventura in quel di Torino. Il centrocampista, approdato in prestito dal Paris Saint Germain, ha deluso ampiamente le aspettative in questi mesi, di conseguenza la ‘Vecchia Signora’ non intende continuare a puntare su di lui per il futuro. Ma potrebbe comunque riscattarlo (cifra fissata a 22,6 milioni di euro) per via di un intreccio di fuoco, che vedrebbe coinvolto pure l’ex Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, scambio Paredes-Morata

Mister Allegri stima moltissimo il centravanti spagnolo, tant’è che avrebbe voluto riprenderlo già tempo fa. Stando a quanto riferisce il portale ‘Elgoldigital.com’, l’Atletico Madrid sarebbe invece interessato al centrocampista argentino ed ecco che la dirigenza torinese potrebbe approfittarne provando ad imbastire un’operazione di scambio.

Morata presenta un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e la valutazione si attesta intorno ai 20 milioni di euro. La partenza del classe ’92 è uno scenario da tenere in considerazione da qui alle settimane a venire. La chiave, sempre secondo la fonte citata, potrebbe essere proprio Paredes. Riflessioni in corso.