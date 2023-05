Juventus, autogol Allegri in conferenza: “E’ una cosa molto grave”

L’eliminazione dall’Europa League pesa come un macigno per una Juventus che dovrà chiudere al meglio il campionato al netto di quanto accadrà con le vicende extra campo. Le critiche sono sempre dietro l’angolo

L’annata storta della Juventus procede sotto ogni punto di vista. In settimana è arrivata la cocente eliminazione in semifinale di Europa League per mano del Siviglia mentre nella giornata di ieri è arrivato il deferimento per la questione inerente al filone legato alla manovra stipendi.

A tutto questo va aggiunto un campionato da portare a compimento con le ultime tre giornate che stabiliranno il piazzamento finale, al netto di ciò che accadrà con le prossime decisioni della Corte Federale d’Appello in merito al caso plusvalenze, con la penalizzazione prima comminata e poi momentaneamente tolta nuovamente alla squadra di Allegri.

Intanto il tecnico toscano lavora sul campo in vista della prossima gara di lunedì sera contro l’Empoli che chiuderà la 36esima giornata di Serie A, con l’obbligo di dover fare risultato anche per provare a cancellare la recente delusione europea.

Moncalvo punta il dito: “Allegri dice che Cherubini continua a operare nella Juve”

La Juventus è quindi discussa in ogni sua sfaccettatura nel corso di questa stagione complicata: dalla dirigenza all’allenatore, passando per i calciatori.

In merito proprio alla gestione dei bianconeri, a ‘Radio Napoli Centrale’, è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista e scrittore che è andato dritto al punto senza giri di parole: “Quest’anno la Juventus ha fatto ridere. John Elkan ha dato tutta la responsabilità ad Allegri, la persona meno indicata, poi ha chiamato Francesco Calvo: lì dentro non abbiamo speranze”.

Moncalvo ha poi aggiunto: “Ma c’è una cosa molto grave, su cui lancerei un appello all’ufficio indagini: tra i 5 squalificati e inibiti dai 16 mesi in su, c’è Cherubini che continua ad operare nella Juventus, data da una dichiarazione recente nel corso di una conferenza stampa, in cui Allegri dice che continua a coordinarsi con lui. La protervia, la supponenza, neanche il pudore di edulcorare, addolcire”.

Mirino puntati quindi su tutti per il giornalista, con particolare focus sulla posizione scomoda dello stesso Cherubini.