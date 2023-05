Inter penalizzata, Marotta non ci sta: “È incomprensibile”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni abbastanza forti circa il match contro l’Atalanta

Entusiasmo alle stelle in casa Inter e come potrebbe essere altrimenti d’altronde. Mister Simone Inzaghi è riuscito a raddrizzare la rotta in campionato e ormai la qualificazione alla prossima Champions sembra quasi una formalità.

La squadra nerazzurra sta vivendo un ottimo periodo dal punto di vista psicofisico, lo testimonia anche il netto successo ai danni del Milan che significa finale in quel di Istanbul contro il Manchester City schiacciasassi. E non è l’unica finale che dovrà affrontare a breve la ‘Beneamata’, la quale sarà chiamata anche ad avere la meglio sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano in Coppa Italia. A tal proposito, però, si sta generando un vero e proprio caso nelle ultime ore, riguardante proprio il match con la ‘Viola’.

A distanza di sole 72 ore dall’incontro in questione, infatti, i nerazzurri scenderanno sul prato verde di San Siro per giocare contro l’Atalanta targata Gian Piero Gasperini (sabato 27 maggio). Un qualcosa che ha spinto l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ad alzare la voce e protestare pubblicamente ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “È incomprensibile aver anticipato a sabato una partita che si sarebbe potuta giocare perfino lunedì. In questo modo si mette seriamente a rischio l’incolumità dei giocatori“.

Inter, Marotta sbotta: la gara contro l’Atalanta diventa un caso

Insomma, quelle pronunciate dal dirigente interista sono frasi che non lasciano a tante interpretazioni. E non è da escludere che possano portare ad un nuovo cambiamento del calendario di Serie A nei prossimi giorni.

Nel frattempo, Lautaro Martinez e compagni proseguono la preparazione in vista della delicata sfida col Napoli campione d’Italia, che si giocherà domani fra le mura dello stadio Diego Armando Maradona, a partire dalle ore 18:00. Una gara assolutamente da non sottovalutare, sebbene gli azzurri ormai siano già proiettati alla prossima stagione. Ora arriva l’ultimissima fase dell’annata sportiva in corso, quella in cui l’Inter dovrà necessariamente dare ancor di più il massimo per chiudere nel migliori dei modi le varie pratiche.