DIRETTA Serie A, Milan-Sampdoria: le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e la Sampdoria di Stankovic in tempo reale

Il Milan riceve la Sampdoria a ‘San Siro’ nell’ultimo anticipo del sabato valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A, terzultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni deluse che sarà diretta dall’arbitro Fourneau della sezione di Roma 1.

Reduci dal quarto derby perso contro l’Inter senza segnare gol in questo 2023 che è valso l’eliminazione dalla Champions League ad un passo dalla finale di Istanbul, i rossoneri di Stefano Pioli devono rialzare la testa in campionato dopo il ko contro lo Spezia per portarsi ad un punto dalla Lazio impegnata domani con l’Udinese e restare agganciati al treno del quarto posto. Per quanto riguarda i blucerchiati di Dejan Stankovic, già aritmeticamente retrocessi in Serie B, c’è invece la possibilità di regalare una picca gioia ai propri tifosi provando ad espugnare il campo dei campioni d’Italia uscenti. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet sia su Sky Sport che sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si imposero con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Messias e Giroud intervallati dal pareggio di Djuricic. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra Milan e Samp in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Milan-Samp

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan e Atalanta* 61, Roma 59, Monza* 52, Bologna* 50, Fiorentina e Torino 49, Udinese 46, Sassuolo* 44, Empoli 39, Salernitana 38, Lecce 32, Verona* e Spezia 30, Cremonese* 24, Sampdoria 18.

*una partita in più