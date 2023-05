DIRETTA Serie A, Atalanta-Verona: le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e il Verona di Zaffaroni in tempo reale

L’Atalanta ospita il Verona a Bergamo nel secondo anticipo del sabato valido per la trentaseiesima e terzultima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che può essere decisiva per i rispettivi obiettivi, che sarà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Da un lato i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che hanno compromesso la loro corsa Champions con le due sconfitte di fila contro Salernitana e Juventus (a meno di forti penalizzazioni proprio dei bianconeri), vogliono tornare al successo per scavalcare almeno momentaneamente la Roma che gioca lunedì e raggiungere in classifica il Milan impegnato stasera. Dall’altro i gialloblu della coppia formata da Zaffaroni e Bocchetti, che a loro volta vengono dal ko interno col Torino, sognano il colpaccio per sfruttare al meglio lo scontro diretto salvezza di domani tra Lecce e Spezia. La partita sarà visibile in esclusiva in tv, su smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata gli orobici si imposero con il risultato di 1-0 grazia alla rete di Koopmeiners. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Verona in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Atalanta-Verona

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Muriel, Hojlund. All. Gasperini

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Terracciano, Abildgaard, Suleman, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan 61, Roma 59, Atalanta 58, Monza* 52, Bologna* 50, Fiorentina e Torino 49, Udinese 46, Sassuolo* 44, Empoli 39, Salernitana 38, Lecce 32, Verona e Spezia 30, Cremonese* 24, Sampdoria 18.