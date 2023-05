Allegri ‘spacca’ la Juve: alcuni giocatori lo spingono fuori

Il futuro di Massimiliano Allegri è sempre più incerto, così come la sua permanenza in bianconero: una parte dello spogliatoio lo spinge fuori

Due stagioni consecutive senza vincere un trofeo sono un’infinità per la Juventus, specialmente quando sono arrivati investimenti importanti sul mercato e la rosa si presenta ai blocchi di partenza molto competitiva. Nonostante le attenuanti delle vicende extra-campo, la società sta valutando il futuro di Massimiliano Allegri.

Un passaggio fondamentale sarà quello relativo al nuovo direttore sportivo, con Cristiano Giuntoli che appare ancora in pole position. Un uomo forte di sport dovrà valutare ogni aspetto della guida tecnica e decidere se continuare con Massimiliano Allegri oppure se cambiare tecnico. Tra gli aspetti da aggiungere al dibattito interno, poi, ora ne sarebbe emerso un altro che coinvolge i giocatori della Juventus. Non tutti sono ancora con l’allenatore livornese e vorrebbero una ventata di aria fresca sulla panchina bianconera.

Allegri ‘scaricato’ da una parte dello spogliatoio: la Juve valuta l’addio

Attenzione ai moti interni alla Juventus, che potrebbero anche indirizzare la società verso una decisione piuttosto che un’altra. Sul banco degli imputati, in questo momento, ci sarebbe proprio Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, una parte dello spogliatoio della Juventus non sarebbe soddisfatta dell’allenatore e starebbe spingendo per il suo esonero. Il rapporto tra Massimiliano Allegri e diversi giocatori sarebbe ormai incrinato, come si può evincere anche da alcuni atteggiamenti e gesti di stizza mostrati in campo. Le parole di Szczesny e Cuadrado, nel pre e nel post Siviglia, hanno anche palesato una certa insofferenza per l’atteggiamento richiesto dal tecnico alla squadra.

Inoltre, sempre secondo quanto riportato sul quotidiano torinese, diversi top player avrebbero un rapporto complicato con Allegri. In particolare, Angel Di Maria e Federico Chiesa non sopporterebbero volentieri il tecnico livornese e questo sentimento sarebbe anche ricambiato dall’allenatore. Insomma, nel valutare se proseguire con Allegri oppure se affidare la panchina a qualcun altro, il rapporto del livornese con la squadra sarà un elemento molto importante.