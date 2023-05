Allegri saluta e porta un big con sé dalla Juve: scelta fatta

Il futuro di Massimiliano Allegri resta un rebus da sciogliere prossimamente per i bianconeri. A tal proposito i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it hanno risposto ad un sondaggio sui suoi fedelissimi

Lunedì sera la Juventus sarà nuovamente in campo per affrontare l’Empoli nel posticipo della 36esima giornata di Serie A. I bianconeri sono chiamati a chiudere al meglio il campionato, almeno sul campo, al netto di ciò che accadrà con le vicende al di fuori del terreno di gioco.

L’eliminazione dall’Europa League ancora scotta, e sul banco degli imputati ci è finito inevitabilmente il solito Massimiliano Allegri, spesso criticato in questo biennio da quando è tornato a Torino. Due anni di fila senza trofei per la Juventus, che contro il Siviglia ha visto sfumare anche le residue chance di salvare la stagione. Non mancano quindi anche le voci in merito ad un eventuale addio dell’allenatore toscano, con annesso cambio in panchina dove si fa già qualche nome.

Sondaggio Juventus, in caso di addio di Allegri verso il PSG ecco il suo fedelissimo

Il mercato della Juventus dipenderà anche dall’esito ufficiale e conclusivo dell’attuale annata in campionato, oltre che dalla permanenza o meno dello stesso Allegri in panchina.

Proprio in merito alla questione sono quindi intervenuti i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio relativo al destino dei pupilli bianconeri dello stesso allenatore.

Qualora Allegri dovesse separarsi dalla Juventus e andare al PSG ecco che secondo il 65,6% dei votanti potrebbe portare con se Adrien Rabiot, che ha il contratto in scadenza proprio a fine giugno. Molto distaccate le altre opzioni che porterebbero a nomi come quelli Locatelli, intorno al 20%, Fagioli e Danilo, che invece chiudono con percentuali decisamente inferiori.

Ecco l’esito del sondaggio di Calciomercato.it su Twitter: