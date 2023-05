Sos Chiesa, errore imperdonabile: “Ha rovinato la partita”

L’esterno offensivo bianconero protagonista in negativo della sfida decisiva del Pizjuan contro il Siviglia per l’accesso alla finale di Europa League

Troppe lacune e una prestazione da rivedere, sotto altrettanti aspetti. La Juventus si è fatta sfuggire dalle mani una preziosissima occasione per riscattare quanto di cattivo mostrato nel corso di questa stagione, tempestata di scandali, delusioni e stravolgimenti parziali.

Ad essere responsabile della disfatta non è il solo Massimiliano Allegri ma anche il resto del gruppo bianconero, soltanto sulla carta rappresentato da elementi che in chiave internazionale avrebbero certamente dovuto offrire un calcio migliore. A partire dal Campione del Mondo uscente Angel Di Maria, passando per il baby talento Fabio Miretti e l’esterno offensivo Federico Chiesa.

Le aspettative sull’ex Fiorentina sono sempre state molto alte sin da quando è tornato a calcare i terreni di gioco post infortunio, per via della sua solita incisività in fase realizzativa. Ciò che tuttavia manca ancora all’azzurrino è la condizione: tante sbavature e una resa fisica non ottimale hanno condizionato il suo percorso nelle ultime settimane, tanto da costringerlo a compiere un errore madornale in ripartenza proprio contro gli imperdonabili avversari spagnoli nel match appena giocato.

Bugo incontenibile contro Chiesa: “Queste disattenzioni si pagano”

Con un velenoso tentativo di contropiede poi fallito, Chiesa ha ribaltato il possesso del pallone che ha poi portato alla rete di Suso. Per il cantante e tifoso bianconero Bugo, come scrive in un suo post su Twitter, questo errore avrebbe condizionato il resto della partita della Juventus.

“La squadra si è subito spenta, abbiamo subito il loro gioco. Grande delusione perché avevamo iniziato bene, creando tante occasioni“, scrive Bugo con rammarico. “In questo genere di competizioni, ogni minima disattenzione paga. Sono certo che non avrà dormito sonni sereni“, continua il cantante.

Poi, da buon sportivo, fa i complimenti agli avversari per la prestazione di carattere. Resta invece da colmare il grande gap generazionale che la Juve attuale – spesso offuscata nel raggiungimento dei propri obiettivi – detiene coi calciatori vincenti del passato. Un’impresa titanica che dovrebbe passare anche attraverso il filtro della dirigenza e dell’allenatore.