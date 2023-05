Serie A, firma UFFICIALE: in panchina fino al 2024

Il tecnico rimarrà alla guida della squadra per un’altra stagione dopo aver siglato il nuovo contratto

E’ tempo di primi rinnovi ufficiali in Serie A. Questo pomeriggio è toccato all’Udinese annunciare la permanenza di Andrea Sottil sulla panchina bianconera sino al 30 giugno 2023. Un rinnovo meritato per il tecnico sbarcato in Friuli la scorsa estate e autore di una grande stagione d’esordio in Serie A.

Nonostante una leggera flessione evidenziata soprattutto nel girone di ritorno, Sottil è riuscito comunque a guadagnare una salvezza tranquilla in largo anticipo con la sua Udinese, approfittando del grande vantaggio conquistato nelle prime battute della stagione.

Un’annata che ha confermato la solidità del club bianconero e il coraggio soprattutto nella proprie scelte, sia per quanto riguarda i numerosi talenti lanciati che per la capacità di aver affidato ad un tecnico talentuoso come Sottil la guida della formazione.