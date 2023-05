“Ne hanno poca”: c’è un aspetto che Allegri sottolinea dopo Siviglia-Juventus

Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Siviglia e l’eliminazione dall’Europa League

Massimiliano Allegri commenta la sconfitta della Juventus sul campo del Siviglia e la conseguente eliminazione dei bianconeri dall’Europa League.

Niente finale e nel post gara a ‘Sky’, il tecnico toscano ha spiegato: “Quando giochi queste importanti, dove i dettagli fanno la differenza, dal fare un gol a prenderlo è un attimo. E’ stata fatta una buona partita. Sono passaggi che la squadra deve fare, soprattutto i ragazzi che hanno poca esperienza internazionale. Potevamo far gol noi prima del 2-1, abbiamo sbagliato qualche situazione sull’1-0. Sono stati bravi loro a fare gol”.

ZERO TROFEI – “Tante altre squadre non hanno sollevato trofei. E’ stata un’annata difficile, nessuno nasce imparato. Stasera è stata una partita maschia, ci sono stati molto contrasti e qualcosa abbiamo pagato. Ora testa al campionato. Dobbiamo finire secondi, smaltire la delusione. Saremo pronti per Empoli con ancora più rabbia per l’eliminazione di stasera”.

Siviglia-Juventus, Allegri assolve la squadra: “Nulla da rimproverare”

Allegri ha continuato soffermandosi anche su altri aspetti e ribadendo il dispiacere per aver mancato la qualificazione per la finale, ribadendo ancora una volta la giovane età dei ragazzi scesi in campo.

“Dispiace non essere andati in finale. In un’annata del genere le energie da mettere in campo sono molteplici rispetto ad un’annata normale. Dispiace, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. L’anno prossimo questi ragazzi con più esperienza internazionale saranno più preparati”.