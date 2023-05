Juve a picco: “Penalizzazione e poi Serie B”

Juventus fuori anche dall’Europa League dopo l’eliminazione di ieri sera e la stagione si complica ulteriormente. Ora i bianconeri dovranno fronteggiare ancora anche le vicende extra campo

Altra stagione senza successi per la Juventus, che chiude per la seconda volta di fila a zero titoli. Ieri sera si è infatti consumata una brutta eliminazione in Europa League per mano del Siviglia al culmine di una sfida decisa solamente ai supplementari.

Saranno quindi gli andalusi a giocarsi la vittoria finale contro la Roma in un ultimo atto che avrebbe potuto fare da scialuppa di salvataggio della disastrosa annata della Juventus. Ora spazio solamente al rush conclusivo del campionato, dove c’è da difendere un piazzamento Champions che a onor del vero potrebbe essere cambiato ancora dalle decisioni della Corte Federale d’Appello.

Il caso plusvalenze è infatti ancora in attesa di una strada conclusiva dopo il tira e molla dei mesi scorsi tra penalizzazioni prima comminate e poi momentaneamente revocate. Il 22 maggio ci sarà l’udienza che dovrà decidere nuovamente sul caso in seguito all’annullamento con rinvio del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni.

Juventus, scotta l’eliminazione dall’Europa League: Ziliani ‘invoca’ anche la Serie B

Tanti quindi i capitoli ancora aperti, soprattutto fuori dal terreno di gioco, per una Juventus che vive una fase molto delicata della propria storia. Al netto del caso plusvalenze c’è anche da attendere lo sviluppo relativo al filone stipendi che pure pende sul capo della compagine bianconera.

Un futuro quindi nebuloso e da decifrare per la squadra allenata da Massimiliano Allegri, che anche dopo il ko col Siviglia ha raccolto ampie critiche. In questo scenario di grande incertezza tra campo e vicende extra si colloca anche l’ultimo tweet del giornalista Paolo Ziliani, che su Twitter mette ancora una volta nel mirino la stessa Juventus: “Juventus fuori anche dall’Europa League, Inter, Roma e Fiorentina in finale, lunedì la penalità e poi la serie B: il calcio italiano rinasce (e riparte)”.

Oltre che della penalizzazione, per il caso plusvalenze, Ziliani parla poi in seguito per le altre vicende anche di una eventuale Serie B, che rischierebbe di dare uno scossone clamoroso al calcio italiano.