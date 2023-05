“Esonero subito”, arriva la sentenza su Allegri

Secondo anno consecutivo senza trofei per la Juventus dopo l’uscita dall’Europa League, invocato a gran voce l’esonero per Allegri

La Juventus, al termine di una serata amarissima, abbandona anche l’Europa League e conclude la seconda stagione di fila senza trofei. Bianconeri battuti in semifinale ai supplementari dal Siviglia, che nella bolgia del ‘Sanchez Pizjuan’ si regala l’atto conclusivo contro la Roma a Budapest.

E dire che i bianconeri, pur soffrendo, con la rete di Vlahovic a metà ripresa avevano intravisto il traguardo. Ma con due vecchie conoscenze ‘italiane’ come Suso e Lamela, gli andalusi hanno rimontato, concretizzando una ennesima delusione europea per la Vecchia Signora. Che significa anche, verosimilmente, addio alla Champions League del prossimo anno, visto che tra qualche giorno i bianconeri subiranno una nuova penalizzazione che potrebbe buttarla fuori dalle prime quattro in campionato.

Allegri e soci hanno lottato, ma non può passare sotto silenzio il fatto che il migliore dei bianconeri, ieri in Spagna, sia stato Szczesny, al netto di occasioni clamorose fallite in attacco. Per il tecnico una brutta ed ennesima battuta d’arresto che a questo punto può incidere assai negativamente sul futuro.

Juventus, Allegri bersagliato sul web: addio in vista

Ancora una volta, la prestazione non è stata memorabile e il livornese finisce come sempre in questi casi sul banco degli imputati. Ma la sensazione è che la misura sia colma, nell’ambiente.

Sempre più tifosi infatti tornano a far salire in tendenza su Twitter l’hashtag #AllegriOut. L’esonero viene chiesto da più parti, qualcuno chiede alla società una decisione immediata, anche prima della fine del campionato. Altri invocano le dimissioni, in generale si pone l’accento, tra i messaggi sulla community, sul biennio molto negativo con Allegri in panchina, con un gioco mai decollato e addirittura con tanti giocatori svalutati. Ecco alcuni dei messaggi più polemici:

Subito un segnale forte: ESONERO di #AllegriOut prima della fine del campionato.E' importante.E' la prima cosa da fare. Il nuovo allenatore si può scegliere con calma, ma questa cosa va fatta subito. Subito dopo @delpieroale PRESIDENTE con pieni poteri.#ForzaJuve @juventusfc — BatClaudio ⚪⚫🇮🇹🇪🇺 (@ilclaudio) May 19, 2023

Egregia Sig.ra @juventusfc

Quando capirà che #Allegri é il più forte di tutti….a SVALORIZZARE i migliori giocatori che la Juve ha ed aveva in rosa (Dybala, Vlahovic, Chiesa, Kulusevski, Locatelli etc) quello sarà il momento di un inizio di un progetto tecnico serio. #allegriout — Tizi_Torzi (@TiziTorzi) May 19, 2023

Allegri spiega cosa è mancato alla Juve per raggiungere la finale https://t.co/UwsYi6BJnc via @SkySport @juventusFC è mancato un allenatore … #allegriout questa è stata l'ultima partita della Juve che ho visto, finchè ci sarà lui non la guarderò più — batista70 (@batista70phone) May 19, 2023

#AllegriOut

Il signor “un passettino alla volta” che spara fesserie ad ogni intervista (squadra senza esperienza… non si poteva fare di più ) dobbiamo veramente sorbircelo ancora?

Un dubbio..ma i dirigenti le partite di Napoli, Manchester City e persino Fiorentina le vedono? — Giuseppe (@Giusepp83057686) May 19, 2023

Giorgetti, ministro leghista e interista: "La Juventus va punita, sequestriamole lo Stadium!"

O in alternativa confermiamo Allegri.#SivigliaJuventus #allegriout — Alex Marchesini (@alex_marchesini) May 19, 2023

Due anni di nulla cosmico. Abbia il buon senso e si dimetta.

#AllegriOut — 𝙈𝙖𝙩𝙩𝙞𝙖 (@mattiatml) May 19, 2023